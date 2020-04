Aumentan los contagios en el país; 346 casos más en 24 horas. —En Guerrero, 41 casos con 4 fallecimientos. —Estados Unidos en grave situación; tiene más de 400 mil infectados. —En Wuhan, China, festejan el fin de la emergencia. —Hace propuestas el PRI para ayudar a los jóvenes cuando pase la emergencia.



En estos momentos todo indica que México se encuentra en lo que puede ser el inicio de la curva de crecimiento de los casos de coronavirus, como consecuencias del contagio de muchas personas, lo que habría sucedido antes y al inicio de que empezó la emergencia y porque en alguna medida, la gente no tomaba el problema con la seriedad necesaria.

Aunque no hay alarma, si se advierte la necesidad de insistir en que la gente no salga de sus casas, porque en 24 horas, del martes al miércoles aumentaron 346 nuevos casos, por lo que se insiste a la población y a las empresas que no han tomado las medidas restrictivas necesarias, para que se ajusten a las indicaciones de las autoridades de salud, para evitar que la situación se dispare y se complique el problema en el país.

A nivel nacional se tenían ya al iniciar el miércoles 2 mil 785 casos, con el aumento señalado en 24 horas, y se contabilizan 141 muertes, además de 7 mil 526 casos sospechosos, aunque se descartaron 15 mil 99 personas no infectadas.

Aunque hay una tendencia clara al alza de los casos afectados, el país se mantiene en la parte baja de los afectados por la pandemia, porque hay muchos casos donde se disparó el problema por falta de previsión o por medidas equivocadas, como en los principales países de Europa, como Italia, España, Francia y hasta Alemania.

EN GUERRERO SE DAN 41 CASOS CON 4 FALLECIMIENTOS. —En el estado la situación se mantiene también con un perfil bajo, ya que sólo aumentó 4 casos en un día, para un total de 41 y 4 defunciones, por lo que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos pidió seguir las instrucciones en las que ha estado insistiendo el gobernador Héctor Astudillo, para que la gente se mantenga en sus casas, para no caer en una situación tan grave como en Europa, donde se dieron casos extremos de mucho peligro para la población en general.

ESTADOS UNIDOS EN GRAVE SITUACIÓN, AL AUMENTAR A MÁS DE 400 MIL LOS INFECTADOS. —En el Continente Americano hay dos casos graves, uno, en Ecuador, nación donde las infecciones esparcieron en forma alarmante, al grado de que los muertos quedaban en las calles sin que hubiera capacidad de levantarlos.

El otro es Estados Unidos, el país más rico del planeta, que supuestamente está preparado para enfrentar situaciones graves como esta pandemia, pero un descuido que atribuyen al presidente Donald Trump, quien minimizó la gravedad de la situación que estaba por caerle, causó que sea ahora el país con más pacientes infectados en el mundo, al grado de que este miércoles ya se contabilizaban más de 400 mil casos.

El presidente yanqui ha sido duramente criticado dentro y fuera de su país, ya que en un momento crítico menosprecio la fuerza del problema, ya aseguraba que en Estados Unidos el problema estaba bajo control, antes de que la realidad la convirtiera en una emergencia nacional.

La tragedia es que resulta difícil frenar los contagios de más de 400 mil infectados que pueden multiplicarse y superar el millón de infectados.

Ese número tan elevado de infectados también puede provocar que haya entre 100 mil y 200 mil fallecimientos, la mayor cantidad de víctimas en el mundo, derivadas del descuido de Donald Trump.

EN WUHAN, CHINA, FESTEJAN EL FIN DE LA EMERGENCIA. —El caso contrario ocurre en la población de China, Wuhan, donde surgió el coronavirus y de donde salió para extenderse por todo el mundo, porque ahora se declaró que esa zona de China estaba libre del virus que tanto daño hizo, por lo cual la gente salió a las calles a festejar con alegría haberse liberado de esta grave amenaza.

La alegría explosiva que puso fin al encierro, al temor, a la angustia de verse afectados desembocó en una exposición de alegría, luego de enfrentar contagios por cerca de 80 mil casos y unas 6 mil muertes.

HACE PROPUESTAS EL PRI PARA AYUDAR A LOS JÓVENES CUANDO PASE LA EMERGENCIA. —El PRI es seguramente el partido que ha estado más al pendiente de las consecuencias de la pandemia en los grupos sociales, por lo que hizo propuestas especiales para ayudar a personas con discapacidad, además de un programa de ayuda a las mujeres, y ahora plantea la forma de ayudar a los jóvenes, cuando pase la emergencia.

Las propuestas salieron del PRI nacional, con Alejandro Moreno, y en el estado con Esteban Albarrán, quienes plantean otorgar a los jóvenes emprendedores líneas de crédito con tasa cero de interés, para apoyar sus proyectos de desarrollo, además de darles internet gratuito para actividades académicas, aunque requieren la ayuda de la SEP para la proyección de las actividades escolares suspendidas por la emergencia.

Piden a la dependencia educativa un sistema de educación a distancia, para que los estudiantes puedan concluir sus estudios de este año lectivo en tiempo y forma.

Reclaman que la Secretaría de Hacienda autorice una prórroga para el caso de los jóvenes que tienen que hacer declaración anual por actividad empresarial y exentarlos de las multas, si las hubiera.

Igual, que se puedan cumplir el servicio social en línea, en esquemas On Line, para que cubran ese requisito necesario para su titulación.

Busca el PRI ayudar a los diferentes sectores en sus actividades necesarias, una vez superada la emergencia sanitaria.

