En Hidalgo, clases presenciales podrían darse hasta 2021

En Hidalgo, como en el resto de las entidades, será el Gobierno estatal, y no la autoridad federal, que determine la fecha del regreso a las clases para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.



El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) Leonardo García Camarena, informó que algunos estados, ya adelantaron que no habrá clases presenciales hasta el próximo año, sin embargo en Hidalgo aún no determinan la fecha.



Agregó que el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, acordó que el regreso presencial a las escuelas será definido en cada entidad federativa y no habrá fecha generalizada para todo el país debido a que en cada estado va evolucionando a diferente ritmo la crisis sanitaria por Covid.



Sin embargo el reinicio de clases iniciará de manera virtual el 24 de agosto y no el próximo lunes, como habían anunciado.



El titular de la SEP, mencionó que la reanudación tendrá que ser en semáforo en verde y que será decisión exclusiva de los gobiernos estatales.



El dirigente de la UNPF expuso que el 80 por ciento de los padres de familia han respondido que no llevarían a sus hijos a las escuelas este año sino existen plenas garantías de que no se contagiarán en el aula o que no habrá rebrotes. José Luis Rico | QUADRATÍN