En Hidalgo el proceso de preinscripción a las escuelas se realizará en línea

EN HIDALGO TODAS LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TIENEN UN LUGAR ASEGURADO EN LA ESCUELA



- Como parte del Operativo Escudo el proceso de preinscripción se realizará en línea.



Durante todo el mes de febrero se llevará a cabo en Hidalgo el proceso de preinscripciones de niñas y niños que ingresarán al nivel de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2021-2022.



Por instrucción del gobernador Omar Fayad, en Hidalgo cada niña y niño, en edad de cursar su Educación Básica, tiene asegurado un lugar en la escuela.



En el marco del Operativo Escudo implementado en la entidad para salvaguardar la salud e integridad de la población hidalguense durante esta contingencia sanitaria, y continuando con la política de modernización y digitalización que impulsa el gobierno del estado, el trámite se realizará en línea desde la página oficial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo http://sep.hidalgo.gob.mx, durante las 24 horas del día.

Las niñas y niños que cumplen 4 años al 31 de diciembre de 2021, a segundo grado de preescolar deben ingresar, quienes cumplen 5 años al 31 de diciembre de 2021, ingresarán a tercero de dicho nivel educativo. En caso del primer grado de preescolar se deberá revisar en agosto si habrá apertura en la escuela que desea solicitar.



En el caso de primaria, las niñas y niños que cumplan 6 años al 31 de diciembre de 2021, a primer grado deben ingresar. Los menores de 15 años al 31 de diciembre de 2021, harán lo propio a secundaria general, técnica o telesecundaria. Los mayores de 16 años deberán acudir al Programa por un México sin Rezago Educativo (IHEA).



Para realizar el trámite, se deberá contar con los siguientes datos: CURP del alumno a preinscribir; y CURP del padre, madre o tutor. Si tiene hermano en la escuela solicitada el CURP del alumno que se encuentra inscrito y anexar su acta de nacimiento. Además, en formato digital (.JPG o PDF no mayor a 3 Mega Bytes) los siguientes documentos: Acta de nacimiento (alumno), comprobante de domicilio reciente (recibo de agua, teléfono o predial) e identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.



Y en algunos casos: Constancia laboral con domicilio y horario (sólo en caso de que la escuela solicitada esté cerca del trabajo). Acta de nacimiento del hermano (sólo en caso de tener hermano en escuela solicitada).



Cabe señalar que con la finalidad de que la población se quede en casa en este periodo de aislamiento preventivo, quienes no cuenten actualmente con el acta de nacimiento de la niña o niño a preinscribir podrán realizar el trámite únicamente con su CURP.



Los resultados para el nivel preescolar se podrán consultar con su folio y CURP en la página oficial de la SEPH a partir de la segunda semana de agosto y deberá presentarse en la escuela que aparezca en su constancia de asignación.



Para primaria y secundaria consultar con su folio y CURP en la página oficial de la SEPH a partir del 9 de julio de 2021.



La constancia de asignación oficial podrá descargarse al consultar su resultado. Es importante conservarla para su inscripción en la escuela asignada.



En caso de estar cursando en escuela particular del estado de Hidalgo, así como los alumnos foráneos, que deseen ingresar, a los grados descritos anteriormente, en escuelas públicas, deberán comunicarse al Sistema de Estadística, Distribución y Asignación de Educación Básica (SEDAEB) o en las diferentes regiones según corresponda de acuerdo con la convocatoria que se emitirá, en un horario de atención de 9:00 a 16:00 horas. Asimismo, está el Call Center ¡Actúa Ya! 800 462 73 74 y desde número fijo *7374.