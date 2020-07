En Hidalgo, es la gente la que va a cobrar a Banco FAMSA

Después de anunciaran la quiebra de Banco Ahorro Famsa, el cual dejó de operar el 1 de julio, los usuarios acudieron a las sedes de ubicadas en Pachuca, Actopan y Tepeji del Río para solicitar la devolución de sus ahorros.



Alrededor de una veintena de cuentahabientes amenazaron con saquear el lugar luego de dialogar con los ejecutivos, aparentemente recibieron una negativa de parte de ellos



Anteriormente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) notificó a Banco Ahorro Famsa la revocación de su licencia, por lo que dejó de operar a partir de este 1 de julio y comenzará el proceso de liquidación a usuarios, a través del Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) sin comprometer recursos públicos.



Los depósitos de los clientes del Banco Famsa están resguardados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). "Sin utilizar recursos públicos, el IPAB garantiza el ahorro de los depositantes", dijo el organismo en un comunicado.



A partir de este 1 de julio, el IPAB actuará como liquidador de Banco Ahorro Famsa y comenzará a realizar el pago de los depósitos y demás operaciones del público que constituyen obligaciones garantizadas como depósitos a la vista (cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente asociados a tarjetas de débito); depósitos en cuentas de ahorro, incluyendo los depósitos a plazo retirables con previo aviso (como los certificados de depósito) o en días preestablecidos; así como préstamos y créditos que las instituciones de crédito hayan aceptado (pagarés).



Los ahorradores que no reciban el pago a favor de sus obligaciones garantizadas, o bien, que no estén de acuerdo con el monto correspondiente, podrán presentar una solicitud de pago en las sucursales de Banco Famsa, para lo cual podrán solicitar orientación en el centro de atención telefónica marcando al (55) 7100-0000. AM NOTICIAS