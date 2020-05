En Hidalgo lo peor está por llegar: José Luis Romo Cruz

EN HIDALGO LO PEOR ESTÁ POR LLEGAR, ADVIERTE ROMO



-Gobierno federal, instituciones nacionales e internacionales coinciden: hidalguenses no respetan el confinamiento, acción que se reflejará en más contagios



-El titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública exhorta a ser solidarios con quienes sí han mantenido la cuarentena.



En menos de cinco minutos se contagian 308 personas y 15 mueren por coronavirus Covid-19, aproximadamente en 150 días por la pandemia se infectaron más de cuatro millones de personas en el mundo y acabó con la vida de 300,000, cifras que van aumento ’hoy nadie está a salvo’ en ningún país, en ninguna ciudad, en ningún lugar ’y en Hidalgo lo peor está por llegar’, expuso en un video el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal (SEPPE), José Luis Romo Cruz.

La velocidad de la epidemia y los casos que antes se duplicaban cada tres días ahora se duplican en una semana, lo que hemos logrado ha sido por el esfuerzo de todos, gobierno y sociedad, pero no es suficiente y no todos han hecho su parte, precisó el titular de la SEPPE, quien citó que el pasado 30 de abril, algunos desatendieron las medidas sanitarias, que hoy son 50 nuevos casos positivos de Covid-19 “sólo por este descuido, desafortunadamente estos casos potencialmente contagiaron otros más que en los próximos días podrían alcanzar 400 contagiados”. A pesar del llamado de autoridades estatales y federales, así como la difusión de las recomendaciones de organismos internacionales “no todos han atendido el llamado de quedarnos en casa”. El secretario Romo detalló que con información y metodología del Gobierno de México corroborada por las cámaras del C5i y diversos sistemas de movilidad, se sabe que la suspensión de actividades redujo la movilidad de los centros de trabajo y escuela; el uso en transporte público se redujo en un 70 por ciento. Desafortunadamente -citó- la reducción de la movilidad “no se observa en parques, centros comerciales y recreativos, aquí la reducción en la movilidad es menor”, al igual que en vehículos particulares.

“Lo señaló el gobierno federal y lo hemos corroborado, por ello se implementó la medida de reducción de movilidad conocida como Hoy no circula”, al no acatar las disposiciones sanitarias hacen que paguen justos por pecadores, como quienes sacrifican su fuente de ingresos durante el confinamiento, mientras otro sector de la población lo toma como vacaciones, puntualizó Romo.



Actualmente las amas de casa y los empleados de comercios son los principales grupos afectados en la entidad, pues “hay mucha gente que sigue moviéndose sin que tenga necesidad”, situación que pone en riesgo a las personas que continúa trabajando por la naturaleza de sus actividades.



“La recomendación final de los médicos especialistas, es clara y definitiva, sólo tenemos esta semana para evitar que la epidemia se salga de control, escucharon bien sólo tenemos esta semana” para evitar que en Hidalgo se salga de control.



El desfase de Hidalgo con otras entidades “hoy representa nuestra última oportunidad, si no apretamos ahora tendremos un colapso de la red hospitalaria, pues habría más enfermos que camas hospitalarias en el estado, eso significaría también 3000 defunciones”.



La parte que le corresponde a la sociedad es relativamente sencilla: quedarse en casa, lavado de manos constantemente, usar crubrebocas y mantener la sana distancia.