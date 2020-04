En Hidalgo, Morena pacta acuerdo de candidaturas comunes con PT, Pesh y Verde en 25 municipios.



Juan Ricardo Montoya.



Pachuca, Hgo 19 de marzo.



Tras varias horas de negociación, Morena pactó un acuerdo de postular candidaturas comunes en 25 de los 84 municipios con el PT, Pesh, y partido Verde la noche del jueves.



El acuerdo fue registrado a las 22:50 horas de la noche, 70 minutos antes de que concluyera el plazo establecido por el calendario electoral de los comicios del próximo 7 de junio para renovar las 84 Presidencias Municipales.



En el documento Morena encabezará la postulación en 8 municipios, en tanto que el Pesh en 6; PT en otros 6 y los restantes 5 el Partido Verde.



A Morena le tocaron las principales plazas como Pachuca, Actopan, Tulancingo y Mineral de la Reforma. También Metztitlán, Pisaflores, Juárez Hidalgo y Zimapán.

El Pesh en Agua Blanca, Metepec, Lolotla, Zapotlán, Tianguistengo, y Emiliano Zapata.

El PT en Pacula, Almoloya, Progreso de Obregón, Tlahuelilpan, Tlahuiltepa y Tepehuacan de Guerrero.

En tanto que al Verde Tepetitlan, Omitlan, Nicolás Flores, Eloxochitlán y Chapantongo.



Sharon Montiel, dirigente del partido local Encuentro Social, abordada por los representantes de los medios de comunicación minutos antes de ingresar el acuerdo ante el IEEH junto con los representantes de los otros institutos políticos, reveló que las negociaciones fueron directamente con Alfonso Ramírez Cuellar, Presidente del Comite Ejecutivo Nacional de Morena.



En el caso del municipio de Tianguistengo, que encabezará su partido, Sharon Montiel descartó la postulación del diputado Crisóforo Rodríguez, quien pidió licencia al cargo para buscar la postulación no del Pesh sino de Morena.



Montiel agregó que además de negarle la postulación, el Pesh iniciará un proceso de expulsión en su contra por participar en un proceso de selección de otro partido.



Llama la atención que en el caso de Pacula el PT encabece la candidatura común, toda vez que no tiene presencia en ese municipio a diferencia de Morena.



En Ixmiquilpan, Morena no aceptó el acuerdo por la insistencia del PT de encabezar la candidatura con Vicente Charrez, líder de Avance sobre el que pesan varios procesos legales en su contra.