En Hidalgo, se cumplen 24 horas de bloqueo a Planta Tratadora de Agua Residual de Atotonilco de Tula

Este sábado se cumplieron 24 horas del bloqueo de la Planta Operadora Tratadora de Agua Residual (Potar), considerada como una de las más grandes del mundo por campesinos de 9 municipios de la región de Tula y Valle del Mezquital.



Esto en demanda a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de más volúmenes de agua para sus cultivos y de que dejen los residuos suspendidos en el líquido residual al considerar que son "nutrientes" para la tierra.



La planta permanece sin operar desde la mañana del viernes luego de que, encabezados por Fernando Sánchez Reyna, representante del Consejo del Movimiento de la Defensa de los Aguas Negras para uso Agrícola del Valle de Mezquital y por Amador Pérez Cornejo, ex presidente del distrito de riego 03 y otros activistas,cerca de 700 campesinos se apostaron en los accesos sin permitir la entrada o salida de los trabajadores.



Al no llegar a ningún acuerdo con los representes de la Conagua, determinaron organizarse en brigadas de 90 o 100 personas que se turnan para resguardar los accesos de la planta así como los caminos cercanos.



Los campesinos inconformes acusaron a la Conagua de no garantizar los volúmenes del líquido proveniente de las canaletas de los distritos de riego que se requieren para sus sembradíos lo que ha puesto al borde de quiebra a miles de productores.



Externaron que a raíz de la instalación de la Potar, más de la mitad de los volúmenes de agua se han reducido lo que ha afectado a la producción.

Señalaron que en 2009, el régimen del panista Felipe Calderón nunca tomó en cuenta ni consultó a los campesinos si estaban de acuerdo o no en la instalación de la Potar, encargada de limpiar el agua residual proveniente del Estado de México y de la Ciudad de México.



Aseguraron que la Potar al momento de tratar el agua negra la convierte en gris, sin nutrientes lo que según ellos causa la desertizacion de las tierras lo cual ha causado pérdidas millonarias a los productores del campo.

Algunos de los productores comentaron que antes de que se instalará la planta tratadora no tenían necesidad de abonar sus tierras, pues eran nutridas por la materia orgánica de las aguas negras.Gracias a ello las 57 mil hectáreas de los distritos de riego del Valle del Mezquital, se ubicaban en producción de granos y follaje, por encima de la Comarca Lagunera.

Revelaron que son cerca de 3 mil toneladas diarias de materia orgánica que la Potar elimina a las aguas residuales lo cual supuestamente perjudica enormemente la producción agropecuaria.



Los campesinos provienen de los municipios de Francisco I. Madero, Progreso de Obregón, Mixquiahuala, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, Alfajayucan, Tula de Allende, Tepetitlán y Atotonilco de Tula.



En el lugar hay una patrulla de la Policía Estatal cuyos tripulantes se encuentran a la expectativa.



En 2009, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón a través de la Conagua inició la construcción de la planta, considerada como una de las más grandes del mundo y cuya inversión inicial fue de 560 millones de Euros.

De acuerdo al plan maestro de la planta su principal objetivo es el saneamiento de cerca del 60 por ciento de las aguas residuales que se generan en el Valle de México.

Tiene una capacidad nominal de tratamiento medio de 35 milímetros cúbicos por segundo y un máximo de 50 milímetros cúbicos por segundo incluida la evacuación final de los residuos sólidos y lodos que se generen.