En Hidalgo tras el cierre de balnearios se prevé pérdida de 13 mil empleos de seguir cuarentena después del 30 de abril.



Juan Ricardo Montoya.



En caso de seguir la cuarentena más allá del 30 de abril provocada por la contingencia sanitaria por la pandemia provocada por el Covid-19, se corre el riesgo de que una gran cantidad de centros recreativos se vayan a la quiebra lo cual podría provocar la pérdida de 13 mil empleos en la entidad.



Así lo advirtió Anel Torres Biñuelo, presidenta de la asociación de balnearios, parques acuáticos y Eco turísticos del estado de Hidalgo, quién pidió el apoyo tanto del gobierno estatal como del federal.



Dijo que para los administradores de balnearios "es sumamente importante la salud y por ello decidimos cerrar desde el pasado 24 de marzo, pero al haber estado cerrados en Semana Santa, hace que los centros turísticos estén en riesgo, algunos a punto de irse a la quiebra" .



Agregó que "sí bien es cierto que decidimos cerrar nuestras puertas de manera voluntaria, como parte de nuestra responsabilidad social, no podremos soportar estar cerrados más allá del 30 de abril, porque hay miles de familias que dependen de estas empresas turísticas, algunos de forma directa y otros indirecta".



Explicó que en algunos casos la quiebra es latente por el hecho de que para mejorar la oferta de servicios, los administradores de muchos balnearios adquirieron créditos bancarios confiados en pagarlos con lo que se tenía previsto obtener en Semana Santa y que ante la falta de percepciones económicas por la suspensión de los servicios, han caido en insolvencia.



"Hay centros turísticos que le apostaron a la infraestructura, solicitando, créditos ante bancos y proveedores.. hoy no hay para abonar a los diferentes compromisos adquiridos".



A consecuencia de toda esta situación, están en riesgo 13,000 empleos directos y un número incontable de indirectos.



Por ello Anel Torres junto con sus agremiados turísticos, solicitan y hacen un llamado a gobierno federal, estatal y municipales, a tener acciones de apoyo, a fin de aminorar los impactos económicos provocados por esta situación.



También a diseñar estrategias que impulsen al turismo una vez que pase la contingencia, como la puesta en marcha de ’Un buen fin turístico’.



Puntualizó que cada año, en el período vacacional de Semana Santa la actividad turística representa el 40 por ciento de su ingreso anual.



En el 2019 se recibieron aproximadamente 187 mil millones de pesos.



" Esta Semana Santa 2020 los ingresos fueron nulos, lo que pone en riesgo a muchos centros turísticos".



Por ello, agregó Torres, la Asociación de Balnearios, Parques Acuáticos y Centros Eco turísticos, "trabajaran en coordinación para buscar estrategias, para salir adelante, porque el turismo es uno de los catalizadores clave para el crecimiento de la economía y la creación de empleos, por que mejora el sustento de las personas e impulsa a las comunidades, municipios donde se encuentran y por ende a nuestro estado".



"Es importante hacerle saber a quienes al frente del gobierno federal, estatal y de los municipios que no olviden que la actividad turística incide directamente en el dinamismo de otros sectores como la construcción, el transporte, las telecomunicaciones, así como en la cantidad de todo tipo de bienes y servicios que demanden los turistas en su trayectoria, y por ello es importante apoyar e impulsar a este sector turístico".



Según datos de la asociación, cada año en Semana Santa se atiende a un promedio de 3 millones de turistas en los centros recreativos ubicados de Ixmiquilpan, Cardonal, Zimapan, Tezontepec de Aldama, Ajacuba, y otros municipios Hidalguenses.