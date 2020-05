En Hidalgo UNTA realiza manifestaciones en 31 de los 84 municipios en demanda de bono para desempleo con recursos generados por el cobro de agua, predial y emisión de actas



Juan Ricardo Montoya



Cerca de 2 mil integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agricolas (UNTA) realizaron manifestaciones simultáneas en 31 de los 84 municipios en demanda de la formación de un fondo para un bono de desempleo con recursos de los cobros de impuestos que pese a la fase tres de la pandemia de Covid 19 no se han dejado de cobrar.

Martha López Ríos, dirigente estatal de la Unta en entrevista dijo que los gobiernos municipales no han dejado de cobrar impuestos como el del predial, cuotas por consumo de agua y emisión de actas de matrimonio, divorcio, nacimiento y defunción.



"De estas últimas, ni siquiera han tenido la atención de exentar el cobro a los familiares de personas fallecidas por Covid 19" dijo la activista.



"Los alcaldes siguen generando recursos sin importarles que la gente por estar confinada no trabaja ni tiene ingresos económicos por lo que es justo entonces que con ese dinero se conforme un bono de desempleo para el pago de agua, luz, renta de vivienda y otros gastos".



También exigió descuentos en el cobro del predial y la puesta en marcha de politicas publicas municipales para la productividad del campo, como lo es el asignar recursos para el establecimiento de granjas y huertos de traspatio para el autoconsumo.



Dijo que además, los gobiernos municipales, por la suspensión de algunas de sus actividades, han tenido que ahorrar forzosamente parte de su presupuesto anual en gastos de combustible para vehículos oficiales, compra de papelería y de viáticos "por lo que estamos exigiendo que rindan un informe de cuánto ahorraron de esas partidas presupuestales y que lo agreguen al fondo".



Agregó que bajo el mismo argumento de evitar la propagación del contagio del Covid 19 se ha ahorrado en la realización de obras y de eventos masivos como festivales, ferias y otros, por lo que también por ese rubro "debe haber algo de dinero ahorrado que además proviene de nuestros impuestos".



Aclaró que para evitar contagios, en los actos de protesta sólo se presentaron comisiones de militantes de la agrupación, todos con cubrebocas, sus botellitas de gel antibacterial y "guardando la sana distancia".



Reconoció que en algunos municipios las comisiones fueron recibidas y atendidas por los alcaldes o subordinados, "y en los cuales se están llegando a avances" pero en otros "no hubo ningún tipo de atención" por lo que en fechas próximas "vamos a tomar esas presidencias municipales y establecer plantones permanentes".



Los municipios donde los untistas protestaron la mañana de este lunes son:



Pachuca, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Acaxochitlán, Huejutla, Actopan, San Salvador, Tulancingo, Singuilucan, Ajacuba, Nopala, Omitlán, Apan, Cardonal, Tlanalapa, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Tecozautla, Tlahuiltepa, Atotonilco El Grande, Epazoyucan, Tlanchinol, Santiago Tulantepec, Tepeapulco, Tetepango, Santiago de Anaya, El Arenal, Cuautepec, Alfajayucan, Tepeapulco y Tenango de Doria.