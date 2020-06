’EN HOMBRES ES ESENCIAL REALIZARSE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA A PARTIR DE LOS 50 AÑOS’: SS

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata el cual se celebra cada 11 de junio, la Secretaría de Salud de Sinaloa hace un llamado a la población varonil a que a partir de los 50 años de edad acudan a realizarse estudios de diagnóstico para una detección y tratamiento oportuno.





La Dra. Iveth Margarita Palma Valle, Directora del Instituto Sinaloense de Cancerología, advirtió que el cáncer de próstata es la neoplasia más común en hombres, así como ocurre con el cáncer de mama en mujeres, este es el que más genera mortalidad en el hombre.





Por ello, señaló que es importante detectar signos y síntomas sugestivos a esta neoplasia, los cuales podrían reflejarse en problemas al orinar, incluyendo un flujo urinario lento o debilitado o bien la necesidad de orinar con mayor frecuencia especialmente durante la noche.





También al tener sangre en la orina, dificultad para lograr una erección, dolor en las caderas, espalda, tórax, y otras áreas cuando este ha producido metástasis en el hueso que es el lugar más común.





’Es importante recordarle a los hombres que deben de acudir a su detección oportuna de cáncer de próstata con el especialista que es con el urólogo en este caso, ¿en que consta esta detección oportuna?, pues es la exploración física, exploración digital, la realización del antígeno prostático específico y un ultrasonido de próstata, es una detección complementaria un estudio no elimina la importancia del otro, sino que tiene que hacerse de manera conjunta para poder tener un diagnóstico más preciso’, recomendó.





Agregó que, otro síntoma puede ser la debilidad o entumecimiento de las piernas o inclusive perdida en el control de los esfínteres y esto sucede cuando el cáncer comprime la médula espinal.





Informó que el número de casos que registra el Instituto de Cancerología en el 2019 fueron alrededor de 25 casos nuevos, y un acumulado de 193 casos subsecuentes de años previos, asimismo en lo que va del 2020 se tienen alrededor de 156 consultas por esta patología.





La especialista, detalló que cada año se tiene un aumento paulatino en el número de casos sobre el cáncer de próstata en el país y en nuestro estado, los cuales son detectados en etapas tardías y esto ocurre porque lamentablemente los hombres no acuden a realizarse estudios preventivos los cuales son indispensables comenzar a practicarlos a partir de los 50 años, independientemente de tener o no los síntomas ya mencionados.