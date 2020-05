En homenaje a las niñas y a los niños

A Silvia mi amor, mi vida, mi cómplice, mi todo en nuestro LVI Aniversario de Bodas, que celebraremos dichosos mañana sábado 2 de mayo, en estupenda coincidencia de fecha y de día. Avisamos a los hijos, nietos, familiares y grandes amigos que estábamos preparando dos boletos a Europa para una Luna de Miel más ¿Qué creen? Nos los dieron de la casa a la biblioteca, eso sí hasta el tercer nivel, mi palomar de trabajo. Ello no nos quitará la dicha de cuando menos abrir una botella, a propuesta de la Dama que embelesa este hogar, de buen vino tinto y brindar por la felicidad vivida y porvenir. Palabras más o menos nos contestaron los hijos: ¿Los boletos de avión son de la casa a la biblioteca con o sin escalas? Para ser sincero, creo que si el viaje sucede después de la caminata diaria de 2 kilómetros, tendré que hacerla en el segundo nivel. Inmejorable, más allá de la pandemia, estamos en las Bodas de Esmeralda, nos faltan 4 para las de Diamante. Gocen la vida a pesar de la encerrona, ya habrá tiempo si somos disciplinados, de celebrar en familia y en comunidad.







El Instituto Mexicano de la Radio, como el de Televisión y de Cinematografía, fueron ideas del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, desde precandidato presidencial, aunque su proyecto era conjuntar el de Radio y Televisión. Nosotros le presentamos, con argumentos, que deberían ser tres, que finalmente aceptó.







Al nombrarme director general fundador del IMER, que fue el cumplimiento de un caballero a un profesional del periodismo que jamás había militado en la política, nos dedicamos a diseñar las radiodifusoras que lo integraban y que lo complementarían, de acuerdo a un plan temático:







Para no extendernos demasiado, a la XEB, 1220 KHz, en aquellos años Canal Libre Internacional, le dimos el perfil de nacional y de la familia; a la XHOF-FM, Estéreo Joven, como su nombre lo indica para la juventud; a la XHIMER, Opus 94, para difundir la música de los grandes maestros; y a la que nos queremos referir, en homenaje a las niñas y a los niños de México, que en la víspera, en su Día, tuvimos que celebrarlos virtualmente, es a Radio Infantil que en aquellos tiempos logramos que le asignaran las siglas XERIN en 660 KHz. Por cierto que años antes había sido del primo hermano, Anselmo Villegas Rentería, el primer radiodifusor de la familia.







Radio Infantil, desde que salió al aire fue de un éxito sorprendente, no obstante que sólo contábamos con el acervo discográfico que Silvia y el autor le habíamos obsequiado a los hijos Teodoro Raúl y Gustavo. También otra aportación paternal sirvió para ilustrar a los locutores, conductores y productores, el ’Libro de Oro de los Niños’.







Al través de los años, se crearon talentos de actores, compositores y grupos musicales, incluyendo a niñas y a niños prodigio, que sería prolijo dar la lista completa. A Leopoldo Falcón le asignamos la importante tarea de gerente de la radiodifusora quien privilegió a los autores e intérpretes, después avasallados por las agrupaciones comerciales.







Al finalizar el sexenio y con el arribo de Carlos Salinas de Gortari, fue designado en el IMER, Gerardo Estrada, aunque Radio Infantil se mantuvo al aire, se incluyó programación dirigida a adultos. A mediados de 1991, fue designado Alejandro Montaño y acabó con el concepto en noviembre de ese año con el argumento de falta de audiencia y de recursos económicos; la 660 KHz. se convirtió en una estación ’guapachosa’.







Hubo manifestaciones de niñas, niños, padres, maestros y demás representantes de la sociedad civil, para exigir la permanencia de la Radio Infantil. Nunca fueron atendidos por Montaño Martínez.







Sería estupendo, que el Gobierno de la 4ta. Transformación retomara esta idea en favor y en beneficio de la niñez mexicana. La idea la dejamos como un homenaje en su Día a los infantes, que por ahora tuvimos que celebrarlos, repetimos, en forma virtual. Felicidades a los nietecitos y nietecitas: Arnau, Gustavo, María Fernanda y María José y a todas las niñas y niños de nuestro México.







EN EL ÁTICO. El licenciado Luis Maldonado Venegas, nuestro presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, el triste 30 de abril de 2019, emprendió el viaje al éter eterno. Quien lo conoció, ipso facto, se hizo amigo del caballero intelectual; ahora lo recordamos en su primer aniversario de su partida. Su legado perdurará por siempre.







Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx