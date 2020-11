Acabamos de recibir de nuestra admirada escritora, poeta, doctora, periodista, doña Rosa Chávez Cárdenas la lista completa de Ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2019.

Y la razón por darles tal honor.

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020.

Nos dice y compartimos integro su texto en honor de los colegas que reciben de sus colegas el reconocimiento a su trabajo periodístico.

Nos llena de orgullo que ninguna fuente oficial, federal, estatal o municipal, participó, influyó o emitió voto alguna.

Sólo nuestro gremio lo hizo.

’Quienes integramos el Jurado Calificador del Premio Nacional de Periodismo 2019 presentamos los resultados obtenidos en cinco sesiones de deliberación final, a larga distancia y a través de plataformas digitales, los días 5, 6, 7, 10 y 11 de noviembre para determinar a las personas ganadoras en cada una de las ocho categorías establecidas en la convocatoria, además de la categoría de Trayectoria, y debido a la calidad de los trabajos decidimos otorgar tres Menciones Honoríficas.



Desde las ciudades de México, Torreón, Mexicali, Cuernavaca, Veracruz, Monterrey, Guadalajara y Oaxaca, y de acuerdo con el calendario establecido, cada integrante del Jurado, conformado por periodistas y personal académico que ejerce el periodismo, en promedio leyó entre 400 y 450 trabajos de tres categorías diferentes de las ocho que contiene la convocatoria, en una primera etapa, y 124 en la etapa final. Los resultados son:



CRÓNICA/PERIODISMO NARRATIVO

Nombre del trabajo ganador: Los jornaleros forenses (Los desenterradores).

Medio: Gatopardo (Ciudad de México)

Autoría: Wendy Selene Pérez, Paula Mónaco Felipe. Fotografía de Miguel Tovar



Los Jornaleros Forenses (Los desenterradores) es una muestra de la entereza y el coraje que muestran las familias de los desaparecidos por encontrar formas insospechadas para dar con el paradero de sus familiares.

A través de un texto claro y pulcro, con una narrativa ecuánime, escrito a cuatro manos, las autoras nos llevan por los pasajes más increíbles que viven las madres de quien hoy no está físicamente, a través del empeño de los jornaleros contratados para buscarlos.

Este texto es un homenaje a la creatividad, no sólo para ser detectives o realizar el trabajo que le correspondería al Estado, sino porque esas familias y esos jornaleros dan esperanza de que este problema es proporcionalmente más pequeño cuando mejor nos organizamos.

Los desaparecidos son un problema nacional mayúsculo.

El jurado determinó conceder este premio por la relevancia del tema, por la calidad de los hallazgos y por la formidable escritura en que está tejida esta historia.

ENTREVISTA

Trabajo ganador: Virgilio Caballero, la voz de los sin voz.

Medio: TV UNAM (Ciudad de México).

Autoría: María Elvira García Espinosa de los Monteros.

Este trabajo se construye con una entrevista de semblanza hecha al propio Virgilio Caballero, así como a otras personas que lo conocieron tanto en el ámbito laboral y personal, que contribuyen a narrar la historia del comunicador, de quien se destaca la importancia de su trabajo en la creación de la televisión y radio públicos en diversos estados del país.

REPORTAJE

Trabajo ganador: A cinco años del derrame de tóxicos en el río Sonora.

Medio: Proyecto Puente (Sonora)

Autoría: Karen Astrid Arellano Obregón, Luis Flores Carlín, Elizabeth Campbell Zozaya, Luis Enrique Ríos Gómez.

El trabajo desarrolla una investigación muy completa que da cuenta sobre las múltiples consecuencias y afectaciones que dejó el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de Grupo México en el estado de Sonora.

A cinco años de la tragedia ecológica y humana el reportaje realiza una labor de rescate de la memoria y un seguimiento e investigación documental y de campo puntual, rescatando testimonios de pobladores, de lo que ha representado hasta nuestros días una problemática que está aún lejos de resolverse.



El Jurado Calificador determinó otorgar una Mención Honorífica al trabajo: Cochoapa: donde morir es redundante.

Medio: Eje Central

Autoría: Jonathan Julián Nácar Dávila, José Antonio Rosales Rivera.

Este trabajo es un retrato la realidad de una zona indígena mexicana, asentada en el estado de Guerrero, donde las políticas públicas no han revertido un problema fundamental en México: la pobreza, además de cumplir con los criterios del género periodístico.

COBERTURA MULTIFORMATO / PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Trabajo ganador: Yumanos, los indios más olvidados de México.

Medio: Pie de Página (Ciudad de México).

Autoría: Daniela Pastrana, José Ignacio De Alba, María Fernanda Ruíz, Ximena Natera, Celia Guerrero, Antonio Aguilar, Fernando Santillán, Adriana Tienda, Dulio Rodríguez, Mónica González y Akire Huauhtli.