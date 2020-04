En Huazalingo Hidalgo, grupo de vecinos agreden a alcaldesa

De última hora.



En Huazalingo grupo de vecinos agreden a alcaldesa.



La señalan de esconder despensas de Hidalgo Te Nutre.

Edil asegura que es mentira.



Ricardo Montoya



La alcaldesa de Huazalingo Mily Martínez Galindo de extracción perredista fue agredida por un grupo de vecinos instigados por Estefana Lucero Marcos, excandidata de Morena a la Presidencia Municipal en 2016.



Cerca de 400 vecinos, encabezados por Estefana Lucero se presentaron la mañana de este lunes frente a la Presidencia Municipal en exigencia de la entrega de las despensas del programa Hidalgo Te Nutre del gobierno estatal.

Los inconformes acusan a la alcaldesa de haber recibido las despensas y tenerlas almacenadas.



Al momento en que Mily Martínez salió del Palacio Municipal para aclarar que las despensas aún no han sido entregadas, fue agredida con insultos y empujones por los manifestantes quienes mantienen tomada la sede de la Presidencia Municipal.



Mily Martínez asegura que hasta el momento no han recibido las despensas para los cerca de 150 beneficiarios.



Dijo que en días recientes le pidió a Rolando Jiménez Rojo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo el padrón de los beneficiarios y la entrega de los paquetes.

No obstante, hasta el momento no se han entregado.



Pese a eso, denunció que el pasado fin de semana un individuo identificado como

Julio César González El Yony, enviado por Estefana Lucero fue a diversas comunidades a mal informar a la gente en torno a que se negaba a entregar las despensas con el fin de tomar la presidencia municipal.