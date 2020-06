En Iguala no disminuye la movilidad pese al Covid 19, señala alcalde

www.guerrerohabla.com



IGUALA, Gro., 23 de junio de 2020.- El alcalde Antonio Jaimes Herrera señaló que la movilidad no ha disminuido pese al aumento de casos y defunciones por el Covid 19 en todo el estado.



Anticipó que será muy difícil la reapertura de negocios el 1 de julio si las personas no son capaces de cuidarse a sí mismas y a sus familiares.



En su conferencia nocturna, en la que no abordó el tema del sismo oscilatorio de magnitud 7.5 en Oaxaca, Jaimes Herrera sentenció que el regreso a la normalidad, será responsabilidad de cada quien.



Indicó que con el inicio de la temporada de lluvias se trabaja en la limpieza y desazolve del río San Juan para evitar inundaciones.



Sin embargo, sostuvo que la gente no entiende y sigue tirando la basura en el cauce, lo que provocará taponamientos.



Por otra parte, comentó que hay personas que se quedan afuera del Hospital General esperando información de algún familiar que está hospitalizado, lo que genera un riesgo sanitario.



Sin embargo, aclaró que esto no es competencia del Ayuntamiento, por lo cual la Secretaría de Salud deberá atender este caso.



Consideró que lo conveniente es que estas personas se vayan a su casa y vía telefónica darle seguimiento al caso de su familiar.

Fuente: Quadratín