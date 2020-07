En Inglaterra piensan como Gatell y le declaran guerra a la comida chatarra

El gobierno británico anunció una serie de medidas para combatir la obesidad, que estudios recientes revelan que afecta a casi dos tercios de la población adulta de Inglaterra, y agrava los síntomas de la Covid-19.



La campaña revelada este lunes por las autoridades de Salud incluye prohibir los anuncios televisivos y online de alimentos altos en grasa, sal y azúcar antes de la nueva de la noche, y las ofertas ’dos por uno’ de comida chatarra.



También se obligará a los restaurantes a incluir en el menú la cantidad de calorías que contiene cada plato, y a los fabricantes de bebidas alcohólicas a publicar las llamadas ’calorías líquidas’ de su producto.



El Reino Unido acumula más de 45 mil 700 muertes a causa de la Covid-19, y casi 300 mil casos positivos a la enfermedad.



La obesidad es una de las mayores crisis de salud que enfrenta Inglaterra, el 63% de los adultos de Inglaterra tienen sobrepeso, condición que también padecen uno de cada tres niños al terminar la educación primaria, asegura el comunicado.



El Primer Ministro británico, Boris Johnson, se ha convertido en la imagen de la campaña de su Gobierno destinada a declarar la guerra contra la obesidad en el Reino Unido; el Primer Ministro tenía sobrepeso cuando padeció la COVID-19 el pasado mes de abril, fue hospitalizado y tratado con oxígeno en una unidad de cuidados intensivos, estando al borde de la muerte, por lo que desde entonces ha procurado perder peso.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.<br><br>If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS. <br><br>Our Better Health Strategy <a href="https://t.co/WdazXhuhRN">https://t.co/WdazXhuhRN</a> <a href="https://t.co/KZhW8p17FJ">pic.twitter.com/KZhW8p17FJ</a></p>— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1287649130655997959?ref_src=twsrc%5Etfw">July 27, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



El servicio de Salud Pública de Inglaterra (PHE) publicó un informe el pasado viernes en el que advertía de que el ’sobrepeso’ y la ’obesidad’ aumentan considerablemente el riesgo de muerte por el SARS-CoV-2.



’Los productos con alto contenido en grasas, sal y azúcar deberán ser desplazados de las estanterías más prominentes de los comercios y de las ubicadas junto a las cajas de pago, entre otras medidas’, agregó.



Entre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la obesidad figura la eliminación de estanterías con ciertos productos situados en las cajas de pago de supermercados o lugares prominentes, así como de las ofertas del tipo ’dos por uno’ de alimentos insanos.



Tampoco se verán en televisión antes de las nueve de la noche anuncios de alimentos con altos contenidos de grasas, azúcar o sal, a fin de restringir su acceso a los menores.



Dicho cambio busca el gobierno de México, que también le han declarado la guerra a la industria de la comida chatarra, su primer paso fue exigir a las empresas los etiquetados frontales donde especifiquen el alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas en su producto.



En México, uno de cada cuatro muertos por la COVID-19 padecía obesidad, siendo más de una tercera parte diabetes y casi la mitad hipertensión.



México es el segundo país con mayores índices de sobrepeso y obesidad, condiciones que afectan a tres de cada cuatro mexicanos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Dichos resultados intensifican el conflicto con la industria de alimentos chatarra, que en México tiene un mercado de 52 mil 600 millones de dólares, el undécimo más grande el mundo, según Euromonitor.



Además, la Asociación Mexicana de Diabetes reporta cerca de 12.5 millones de mexicanos con esta enfermedad, por lo que el país está entre los primeros cinco lugares a nivel mundial.



La Alianza por la Salud Alimentaria atribuye gran parte de estas cifras al consumo de bebidas azucaradas, que al año causan 40 mil muertes en México, el principal consumidor del mundo. Con información de SIN EMBARGO