En Ixtapaluca campaña masiva sobre uso de cubre boca para evitar contagios

IXTAPALUCA, MÉX. -El Ayuntamiento de Ixtapaluca emitió una campaña masiva en carteles, pantallas fijas y móviles, así como en redes sociales sobre el uso del cubrebocas, con el fin de concientizar a la comunidad sobre su importancia para prevenir contagios por COVID-19.



En dicha campaña participó personal de diversas áreas de gobierno y población en general en la que colocaron más de 50 mil posters con imágenes que muestran el dolor de la pérdida de un ser querido y la relevancia de que el portar el cubre boca nos puede ayudar a reducir hasta en un 80 por ciento la probabilidad de contagio del virus SARS-CoV-2.



Los carteles fueron colocados en los puntos de mayor afluencia, como mercados, plazas, bases de combis, unidades de transporte público, tianguis, puentes, postes, domicilios, y espacios públicos. Los carteles cuentan además con un código QR que envía a la población al portal de información sobre otras acciones COVID.



De igual manera la campaña se hizo extensiva en pantallas móviles y fijas para llevar el mensaje a todas las comunidades que no tienen acceso a redes sociales, o bien a los automovilistas de Ixtapaluca, y para los que circulan de paso por las vialidades.



El uso del cubrebocas junto a otros elementos de protección y medidas de higiene, nos permiten protegernos del virus, con estas acciones una persona portadora de COVID-19 no contagiaría a una sana. Además en los carteles se refuerza la información sobre el lavado de manos, uso de gel y la limpieza de superficies.



Este tipo de estrategias ayudan a que la población no baje la guardia, ya que al estar en semáforo rojo se tienen que seguir las recomendaciones que emiten las autoridades sanitarias en materia de prevención y cuidado de la salud, con el proposito de evitar más contagios y defunciones.



Esta es una acción que al final hace énfasis en la concientización de la ciudadanía, cuidando de las y los ixtapaluquenses, debido a la situación actual, es responsabilidad de todas y todos el seguir las instrucciones que emiten las autoridades correspondientes, siendo esto una muestra de solidaridad y trabajo en unidad.