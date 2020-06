En Ixtapaluca, ciudadanos denuncian la falta de alimentos y seguridad sanitaria

Ixtapaluca, México.- Sumidos en la desesperación por la falta de ayuda alimentaria, habitantes de las diferentes comunidades de Ixtapaluca se reincorporaron a sus actividades laborales, sin embargo, a través de la redacción de cartas criticaron la falta de sensibilidad y humanidad de quienes tienen la responsabilidad de auxiliar a la población en condiciones de emergencia.



’Sinceramente tengo mucho miedo a contagiarme ya que estamos en el índice más alto de contagios, la pandemia sigue y no contamos con apoyo del gobierno estatal y federal, tenemos que regresar a trabajar pues es necesario salir a buscar el sustento para mi familia’, expresó José Eugenio Méndez, habitante afectado de Ixtapaluca.



Carlos Enríquez Santos, líder antorchista de la zona, explicó que el gobierno federal instauró el semáforo epidemiológico para volver a la ’nueva normalidad’, semáforo que resaltó, es en realidad económico y que ante la desesperanza del pueblo para obtener alimentos, ya que no ha recibido ayuda por parte del gobierno, los trabajadores están dispuestos a correr el riesgo para poder alimentar a sus familias.



A pesar de la exigencia y denuncia enérgica que mantienen los ciudadanos desde que comenzó el aislamiento, el gobierno de López Obrador no ha concretado acciones para atender la cuestión sanitaria y tampoco ha puesto en marcha un plan alimentario nacional que más de 80 millones de mexicanos le continúan exigiendo de manera enérgica.



Enríquez Santos, enfatizó que el plan de distribución alimentario deberá ejecutarse a la brevedad, pero que también, de manera simultánea se debe iniciar con la dotación de insumos de seguridad sanitaria, material epidemiológico y pruebas de diagnóstico a gran escala de calidad, con el fin de controlar verdaderamente la propagación del virus y no seguir poniendo en riesgo a los mexicanos, situación que aseguró, cada vez se agrava más.