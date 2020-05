En Ixtapaluca en casa y sin comida, claman apoyo del gobierno federal y estatal

#IXTAPALUCA, MÉX. -Con lienzos y trapos blancos donde se denuncia la falta de alimentos, la población ixtapaluquense se ha sumado a la demanda que hiciera en pasados días la alcaldesa Maricela Serrano a los gobiernos estatal y federal para atender a la población que ha tenido que quedarse en casa, sin empleo o ingresos para la manutención de su familia.



La presidenta municipal señaló que en Ixtapaluca más del 65 por ciento de la población acude a la ciudad de México a trabajar y en su mayoría se han visto afectados en sus ingresos porque con la contingencia se han suspendido sus actividades laborales, o peor aún para quienes viven al día en sus ventas.



Por ello urgió a que el gobierno federal y estatal implemente de manera urgente e inmediata un plan nacional de alimentos no sesgado para atender a los sectores más desprotegidos.



Vecinos y vecinas de diferentes colonias se han unido a este exhorto, mostrando y colocando en sus domicilios carteles y mantas blancas donde se puede leer el mensaje #En casa y sin comida.



El municipio, señaló Serrano Hernández, no se ha quedado cruzado de brazos y ha realizado diferentes medidas pero no ha sido suficiente; son las instancias estatales y federales las que cuentan con los recursos financieros para atender esta demanda.



La alcaldesa afirmó que al inicio de la pandemia implementó un programa de despensas para más de 93 mil personas, entregó kits de limpieza para personas adultas mayores, sanitizó espacios y paraderos del transporte público, llevó a cabo la instalación de lavabos móviles.



Además fueron equipadas tres ambulancias para trasladar a personas con sospecha de coronavirus y se monitorea diariamente todo el municipio para dar atención a la población.



Por eso, la alcaldesa ha hecho constante el llamado a la ciudadanía de Ixtapaluca ’a permanecer en casa, pero exigiendo los derechos a la salud y a la alimentación’ porque el municipio no tiene lo necesario ya que incluso sufrió un recorte drástico a su presupuesto.