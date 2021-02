En Ixtapaluca enfermos de COVID - 19 agradecen a la alcaldesa llenado de tanques de oxigeno

IXTAPALUCA,MÉX. - *Las familias con pacientes COVID-19 que no cuentan con recursos suficientes para rellenar por semana o hasta por día un tanque de oxígeno, pueden acudir de manera gratuita a obtener este servicio.



Los dos centros de llenado para tanques de oxígeno medicinal, instalados por parte del gobierno municipal Ixtapaluca, no solo han atendido a la población en situación de crisis sanitaria, también han favorecido la economía familiar, al ser un servicio que se da de manera gratuita y para distintos tamaños y capacidades de tanques de oxígeno, de mil 725 y 682 litros, así como de 3, 4, 6 y 9.5 metros cúbicos.



Hasta este 28 de enero, los dos módulos suman un total de 816 servicios, equivalente a un suministro de un millón 78 mil 398 litros de oxígeno. Esta acción se suma a las ya generadas por el gobierno municipal para apoyar a las familias en esta pandemia del COVID-19.



En un recorrido por los dos centros de llenado, la población destacó este ahorro económico, toda vez que de acuerdo con medios oficiales el costo del oxígeno medicinal se ha triplicado, por lo que las y los vecinos destacaron que tener dos opciones de recarga gratuita representa un significativo apoyo, en medio de los gastos que se hacen al tener uno o más pacientes contagiados.



La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), señala que, en noviembre pasado, su costo era de 250 pesos y ahora lo venden en 690 pesos, en promedio. Un tanque de 680 litros se paga de 2 mil 800 pesos hasta 18 mil pesos y los concentradores de 11 mil hasta 60 mil pesos por recarga.



La instalación de los dos centros de recarga demuestran la preocupación del gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Maricela Serrano para atender a la población en esta crisis sanitaria y económica, que ha derivado del desempleo y el incremento en los costos de estos servicios en el sector particular.



El primer centro de llenado gratuito de tanques de oxígeno, que se instaló el pasado 20 de enero, se encuentra ubicado en el centro de operaciones de la Red de Atención Integral RAI-COVI-19, en la estación de bomberos de Tlapacoya. El segundo centro está en el Casco de San Buenaventura, al ser San Buenaventura, uno de los conjuntos habitacionales con mayor índice de contagios.



El servicio en la RAI-COVID-19 y en el Casco de San Buenaventura se ofrece de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas, presentando comprobante de domicilio, identificación oficial y la receta del paciente en donde se indica que necesita el oxígeno.