En Ixtapaluca la Colonia Margarita Morán, se beneficia con encementado de calles

IXTAPALUCA, MÉX. -.El trabajo en conjunto de las y los ciudadanos con el gobierno municipal en el programa UNO A UNO ha mejorado la imagen urbana de las calles en las colonias de Ixtapaluca, dando continuidad al progreso.



Con dicho programa en donde ixtapaluquenses ponen la mano de obra y el gobierno municipal el material, asesoría técnica y maquinaria, se pudo inaugurar la conclusión del encementado en las calles Narcizo Mendoza, Mártires Antorchistas y Callejón Antorcha, en la colonia Margarita Morán.



Durante la inauguración Fabiola, vecina beneficiada, agradeció al gobierno municipal por las faenas, y el balizamiento que se realizó en las calles, también reconoció la participación de sus vecinas y vecinos, porque sin ellos, sin su trabajo la colonia no tendría el progreso que actualmente se ve.



También pidió a las autoridades que apoyen a la colonia con más obras en sector salud, que ellos nos dejarán de luchar para ser escuchados por las autoridades federales, pues el trabajo en equipo da mejores resultados.



El director de Mantenimiento Institucional y Urbano, Gerardo Castillo Higuera, comentó que las calles inauguradas fueron gracias a la participación social, la gestión y trabajo en conjunto, invitó a los habitantes a no rendirse y seguir gestionando y trabajando porque las calles inauguradas son muestra de que ’Luchando juntos, pavimentamos más calles’.



En representación de la presidenta municipal, Maricela Serrano, la directora del DIF Yéssica González Figueroa, reconoció el esfuerzo de los habitantes de la Margarita Morán, porque a pesar de las dificultades que atraviesa el país por la pandemia y sobre todo por el recorte presupuestal, en Ixtapaluca no se ha dejado de trabajar, con el programa Uno a Uno todo es posible y más con el apoyo de la gente que se suma por ver mejor sus colonias.



González Figueroa invitó a cada uno de los vecinos a seguir luchando por el progreso en Ixtapaluca, porque ahora las familias tienen mejores condiciones y mejor calidad de vida; pidió que sigan cuidándose, que no bajen la guardia y continúen con las medidas de higiene para evitar un rebrote de contagios no solo por COVID-19 si no también por influenza.