En Ixtapaluca los festejos del CCX Aniversario de la Independencia se celebró el grito y ceremonia cívica sin incidentes

IXTAPALUCA, M{EX. -Conocer la historia es importante para aprender de ella y construir el presente y el futuro de las nuevas generaciones, defendiendo nuestra democracia, instituciones, garantías individuales, respetando las variadas opiniones, sin someter a quien opina de manera diferente’, aseguró la presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández.

Lo anterior durante la ceremonia del 210 aniversario de la Independencia de México, en la explanada municipal donde invitó a las y los ixtapaluquenses para ser mujeres y hombres dignos de cumplir nuestra tarea, nuestro amor por un México libre y soberano, por una patria que le de trabajo y de comer a todos nuestros hijos.

Serrano Hernández conminó a seguir defendiendo nuestra soberanía, porque México ha logrado su libertad y no ser dependiente de otros países. En Ixtapaluca se seguirá trabajando en la administración con el poco recurso que se asigna por parte del gobierno federal, demostrando que sin demagogia, pero sí con hechos, seguiremos avanzando.

Mencionó que los movimientos sociales que hemos tenido en nuestra historia se han dado ante la incapacidad y cerrazón de quien en su momento ostenta el poder político y económico, sin hacer caso de que al pueblo se le tiene que escuchar; como fue el control de los españoles y humillaban a los mexicanos, por eso el levantamiento del cura Hidalgo para acabar con la esclavitud.

La también doctora Honoris Causa enfatizó: ’los mexicanos no hemos nacido para inclinar la cabeza ni para vivir de rodillas y si en este momento se nos están coartando nuestros derechos de libertad de democracia, debemos estar claros y atentos porque la indiferencia solamente no lleva a un abismo mayor. No es posible que hoy se engañe al pueblo con la supuesta rifa de un avión y que la obra pública es nula sin beneficios a la gente que vive en la pobreza’.

Por su parte, la presidenta del DIF, Yéssica González, se pronunció porque en Ixtapaluca sigamos uniendo esfuerzos para continuar trabajando por un bien común y engrandecer a este municipio.



De igual manera se dio pase de lista a todo el agrupamiento adscrito a la dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Protección Civil y Bomberos. Asimismo se informó saldo blanco en estas festividades.

Cabe hacer mención que durante el Grito de independencia además de reconocer y pronunciar a los héroes que nos dieron libertad, como Miguel Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, se reconoció a los héroes y heroínas de blanco, enfermeras, médicos y de quienes están atentos de la salud de los mexicanos enfermos por el COVID-19.