En Ixtapaluca , pide Maricela Serrano usar cubre boca y no bajar la guardia ante COVID

IXTAPALUCA, MÉX. -Ante las señales de un rebrote por contagios de coronavirus, la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano, hizo un llamado para que la población no se confíe y deje de lado las medidas sanitarias para prevenir más casos COVID-19, ello a fin de evitar más decesos en el país y municipio.



En la Octogésimo quinta sesión ordinaria de Cabildo se informó la estadística de dos mil 949 casos confirmados, mil 128 sospechosos y 332 defunciones, así como 81 colonias afectadas en este municipio, por lo que solicitó a la población no bajar la guardia y proteger a las familias.



A través de la transmisión en vivo se dirigió a las y los ixtapalquenses para solicitarles evitar salir si no es necesario, utilizar siempre el cubre boca, lavar las manos de forma frecuente con agua y jabón, así como usar gel antibacterial.



’No caigamos en la costumbre de esta situación porque seguimos en alerta, estamos viendo como en otros países e incluso en estados de nuestra República ya hay rebrotes; eso implica el riesgo de volver al semáforo rojo pero lo más delicado la pérdida de vidas humanas’, comentó.



Cabe destacar que el Ayuntamiento de Ixtapaluca, a través de diferentes áreas de gobierno, continúa con la distribución de cubre boca, sanitizaciones en espacios públicos, y en 163 domicilios de personas que presentaron este contagio; la valoración de posibles casos por parte de la dirección de Salud.



La presidenta Serrano Hernández reiteró el servicio gratuito que se tiene en el territorio ixtapaluquense del módulo de pruebas COVID, que se encuentra ubicado frente al Hospital Pedro López, por lo que reiteró que las personas que presenten síntomas no duden en llamar al 55 59 72 14 72 para que sean canalizadas a este servicio.



Por último recordó que como municipio se ha implementado e impulsado el programa Médico en tu casa, a través del cual el personal de la dirección de Salud recorre las comunidades para dar consulta domicilio en los casos en los que la gente no cuenta con un servicio de seguridad social, o bien son de escasos recursos económicos, principalmente.