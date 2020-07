En Ixtapaluca piden separar basura para evitar contagios en personal de limpia

IXTAPALUCA, MÉX.-La dirección de Servicios Públicos recomienda a las y los ixtapaluquenses dividir la basura en tres categorías: inorgánica, orgánica y sanitaria no reciclable a fin de que las y los recolectores no tengan contacto con cubrebocas y guantes, y eviten contraer una enfermedad, afirmó Maier Muñoz, director de Servicios Públicos.



El titular dijo que la población puede contribuir en mucho al recolectar su basura y dividirla como es debido. Es recomendable que en una bolsa ecológica marcada con la leyenda "Sanitarios, no reciclables" se guarden los cubre bocas, guantes de látex, cepillos de dientes, pañales, colillas de cigarrillos, pañuelos, toallas sanitarias, papel higiénico y bastoncillos de algodón.



Mientras que, por separado se guarde la basura orgánica, como cáscaras de frutas, verduras y restos de comida y en la basura inorgánica el papel, cartón, plástico, aluminio y vidrio.



Los recolectores de basura, aseguró Maier Muñoz, no han dejado de laborar en esta pandemia, tomado todas las medidas sanitarias pertinentes, entregándoles cubre bocas, guantes, gel antibacterial y una careta para que estén más protegidos, al igual que se les hizo entrega de bombas con desinfectante.



Sin embargo, pidió a la población ser más consciente y aprender a separar la basura. Invitó a no bajar la guardia y seguir tomando las medidas sanitarias para reducir los contagios por COVID.



Asimismo, dijo que en esta temporada de lluvias es importante que no se tire basura en las vialidades para evitar inundaciones, ni que tampoco se queme o se amontone porque eso también contribuye a originar focos de infección y contaminación.