En Ixtapaluca protestan docentes por falta de pago

Ixtapaluca, México.- Más de 700 maestros pertenecientes a las diferentes escuelas del Estado de México no han sido incorporados al sistema educativo estatal y además no perciben un salario desde octubre del año pasado y ante la crisis sanitaria no cuentan con ningún tipo de ingreso.



Por lo que, maestros llevan a cabo una denuncia masiva y enérgica en redes sociales y a través de la redacción de cartas escritas de su puño y letra en la que hacen un llamado urgente al gobernador Alfredo del Mazo para que intervenga ante las autoridades de la Secretaría de Educación, con la finalidad de que se cubran los honorarios a los docentes que laboran desde hace ya varios años y que se les otorgue una plaza oficial a cada uno de ellos.



El servicio que prestan estos docentes está justificado, pues a través de un proceso de programación detallada se ha demostrado la existencia de los cerca de 20 mil estudiantes a los que se les da clases, las supervisiones reciben dicha información que lo acredita, por lo tanto, al cumplirse el requerimiento de matrícula se deben aprobar las 700 plazas ya que las matrículas escolares así lo determinan.



’Los maestros pedimos que nos brinden nuestro pago por las actividades que estamos realizando ya que desde el mes de octubre del año 2019 no recibimos pago por nuestro trabajo, anteriormente en clases presenciales, ahora nuestro trabajo es en línea y no es justa nuestra situación’, expresó docente afectada.



Cabe mencionar que este ciclo escolar ha sido complicado para el magisterio, pues aseguran que la falta de pago trajo como consecuencia no permitirles cubrir sus necesidades básicas alimenticias y de salud para ellos y sus familias, situación que se agravó por el asilamiento obligatorio ante la pandemia por el virus Covid-19, pues no cuentan con ningún tipo de ingreso económico para sobrellevar la situación.