En Ixtapaluca recomiendan medidas de higiene al entrar y salir de casa

IXTAPALUCA,MÉX.-Desinfección de artículos como llaves, celulares, bolsas y dinero, así como uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos



El Ayuntamiento de Ixtapaluca continúa reforzando entre la población las medidas para prevenir y evitar contagios por COVID-19, por lo que a través de sus redes sociales difunde en tres sencillos pasos las recomendaciones al salir y entrar a su domicilio.



Si la gente debe salir se recomienda usar playera de manga larga, cubrebocas, colocándolo justo antes de salir de casa, y llevar su kit de protección que consiste en gel antibacterial, cubrebocas y pañuelos desechables.



El Ayuntamiento recuerda desinfectar el dinero y manos después de hacer contacto con él y lavarse las manos, pues cabe recordar que el gel antibacterial no sustituye al agua y el jabón. Si se realizan compras es prudente hacer la desinfección de las bolsas o productos que se compraron.



Se invita a la población a identificar y utilizar los lavabos móviles que fueron colocados en puntos estratégicos del municipio (mercados, bases de transporte público, centros comerciales), a fin de que puedan mantener sus manos limpias y se prevengan contagios.



También se aplican tres medidas al regresar a casa. Primero, se recomienda no tocar nada; luego quitarse los zapatos y colocar la ropa en una bolsa y, por último, lavarse todas las zonas del cuerpo que estuvieron expuestas. Ya en casa, se exhorta a desinfectar todos los artículos de uso, como el celular, llaves, bolsos, monedas y/o billetes.



El Ayuntamiento pide a la ciudadanía no bajar la guardia y reitera hacer un lavado frecuente de manos, taparse al estornudar cubriendo boca y nariz con el pliegue del codo; evitar el saludo de contacto y mantener la sana distancia.