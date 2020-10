En Iztapalapa, Clara Brugada busca beneficiar a familias afectados en su patrimonio por fenómenos geológicos

IZTAPALAPA, MÉX.-La Alcaldía Iztapalapa elaborará una iniciativa de ley para establecer la obligación del Gobierno de la Ciudad de México de apoyar a las personas cuyas viviendas sean afectadas por grietas, que en esta demarcación suman actualmente 17 mil, anunció la alcaldesa Clara Brugada Molina, al inaugurar el Camino Mujeres Libres y Seguras Fuerte de Loreto, zona que ha sido muy dañada por las fracturas del subsuelo, una de las cuales mantuvo cerrada una avenida por dos años hasta que fue mitigada por la actual administración.



Al entregar la segunda parte de este Camino, que beneficia a miles de habitantes de Ejército de Oriente, Zona Peñón, y de la unidad habitacional Fuerte de Loreto, La Antena, entre otras, solicitó a la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Martha Ávila Ventura, y al diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, quienes acudieron al evento, su apoyo para presentar dicha iniciativa y convertirla en Ley.



Brugada Molina resaltó la importancia de aprovechar este momento histórico en que hay un gobierno federal transformador y en el gobierno de la Ciudad de México decidió apoyar a las familias con viviendas afectadas por grietas, y lograr que la reconstrucción de las casas sea constante aunque cambien los gobernantes, pues las fallas geológicas no son responsabilidad de los vecinos, quienes compraron sus casas antes de que hubiera grietas.



Subrayó que ’hay 17 mil viviendas en Iztapalapa que están impactadas por grietas. No estamos hablando de 300 ni de 500; estamos hablando de números muy grandes, y de un problema que es de nivel metropolitano’. En el caso de la demarcación, está afectada toda su ’cintura’, es decir, una franja que va desde el límite con Netzahualcóyotl hasta la zona de San Lorenzo Tezonco y que incluye 2 mil 400 grietas, clasificadas en cuatro niveles de riesgo, de las cuales la Alcaldía debe mitigar 2 mil y el gobierno de la ciudad el resto.

















Ejército de Oriente, aseguró, es una colonia prioritaria para la Alcaldía por los problemas de grietas y de seguridad que se han presentado y en ambos se trabaja intensamente para revertirlos. En el tema de fracturas del suelo, resaltó la que fue mitigada en la calle Exploradores de Zaragoza, de nivel IV, el de mayor riesgo, y cuya situación se agravó con el sismo de 2017, al grado de que estuvo cerrada al tránsito vehicular durante dos años hasta que fue mitigada en esta administración.



La alcaldesa enfatizó que ’mitigar grietas no es cualquier cosa’. No se trata sólo de rellenar, sino que se debe hacer una excavación que permita colocar materiales y aplicar técnicas que retarden el crecimiento de la fractura y el hundimiento. Es un proceso que fue diseñado por especialistas de la UNAM y de la Alcaldía y que hasta ahora ninguna de las que han sido tratadas ha presentado problemas, pero se les debe dar mantenimiento para que estén en las mejores condiciones.



Respecto de la seguridad, recordó que el 10 de septiembre entregó la primera parte del Camino de Fuerte de Loreto, de 1.45 kilómetros de longitud, por lo que con esta segunda parte ya suman 2.5 kilómetros de vialidad tranquila, muy iluminada y con acciones de reconstrucción de banquetas, guarniciones y balizado para protección vial desde avenida Guelatao hasta Exploradores de Ejército de Oriente e incluye la calle José G. Barraza, donde beneficia a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.



Convocó a los vecinos de las unidades habitaciones de esta zona a comenzar a realizar evaluaciones periódicas, mensuales si lo consideran conveniente, del desempeño de las corporaciones de seguridad en la zona. Se trata de que la población vigile a su policía y determine si están cumpliendo con las labores necesarias para regresar la seguridad y la tranquilidad en la zona.



En la segunda parte del Camino Fuerte de Loreto, que contará con vigilancia permanente de la Policía Auxiliar, fueron colocadas 468 lámparas nuevas y postes metálicos; se reconstruyeron 356 metros de banqueta, 250 metros de guarnición y se habilitaron dos cruces seguros; también se cubrieron 250 metros cuadrados de baches, 4 mil metros lineales de balizamiento y se pintaron 35 flechas para señalizar el sentido de la circulación vehicular.



También se pintaron 28 murales, entre ellos uno de más de 300 metros que es de los más grandes de Iztapalapa y en total representan una superficie de 2 mil 675 metros cuadrados de obras artísticas; se pintaron mil 150 metros de fachadas; se podaron 15 árboles y se colocaron 600 plantas tipo arbusto para mejorar el entorno urbano.



En las dos partes del Camino Fuerte de Loreto suman mil 20 luminarias nuevas, más 366 en las calles aledañas para reforzar el alumbrado público, por lo que se convirtió en una zona sumamente iluminada; se instalaron 35 postes nuevos para lámparas, y se pintaron 46 murales, entre otras acciones.