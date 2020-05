En Jacala, Hidalgo policías hacen paro por malas condiciones de trabajo.



Juan Ricardo Montoya



Elementos de Protección Civil y Policías del municipio de Jacala, Hidalgo realizaron un paro de labores y se manifestaron afuera de las oficinas de la dirección de Seguridad Pública en protesta por las malas condiciones en que laboran.

La mañana del jueves colocaron pancartas con denuncias tanto en la fachada de la dependencia como en una de las patrullas.



"Señor presidente exigimos uniformes para seguir realizando nuestro trabajo" decía una de las cartulinas colocada en una de las unidades policíacas, dirigido al alcalde de extracción perredista Manuel Rivera Pabello.



Los inconformes señalaron que el sueldo es muy bajo, y que el edil, a menos de 4 meses de entregar el cargo no les ha dado uniformes, ni vales para la gasolina de las patrullas.



En la comandancia, aseguraron que no tienen mobiliario adecuado y que desde hace varios meses el presidente municipal no da la cara para evitar los reclamos.



Por ello y ante la posibilidad de que en los próximos días se vean obligados a atender a personas contagiadas con Covid 19, los policías y el personal de Protección Civil exigieron que el alcalde realice la aplicación de recursos asignados por el gobierno estatal a seguridad pública.



En una pancarta denunciaron la falta de transparencia en el manejo de los recursos.



"Presidente Manuel Rivera Pabello, no te pedimos; te exigimos cumplas con el empleo del recurso de manera comprobable, específicamente distribuido durante ésta su administración, partida destinada a la seguridad pública municipal, exigimos solución real".