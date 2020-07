En Jalisco, están grupos de delincuencia organizada por lo que se trabaja en conjunto con el gobernador para la seguridad del estado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo su conferencia matutina en la Base Aérea Militar número 5 en Zapopan, Jalisco, ahí aseguró que Jalisco es sede de grupos de la delincuencia organizada, por lo que se trabaja en conjunto con el gobernador, Enrique Alfaro, para la seguridad del estado y pidió dejar a un lado las banderas partidistas.



El Ejecutivo federal, señaló, "el propósito de hacer aquí la reunión de seguridad es entendible, aquí hemos enfrentado a la delincuencia organizada, aquí es la sede de grupos de la delincuencia organizada.



Estamos obligados a actuar de manera coordinada, hacer a un lado las banderas partidistas", dijo.



El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que la presencia del presidente en el estado es una señal "clara para superar los momentos de tensión que se han vivido" y es oportuna para cerrar filas ante los problemas de la entidad.



Propuso también salir de la crisis económica por coronavirus con un consenso con la Iniciativa Privada y un nuevo pacto fiscal, ya que aseveró que no se puede "reconstruir la economía sin ayuda de la Federación".



"Asumo la responsabilidad para corregir lo que yo he hecho mal. Tener diferencias no significa que seamos enemigos. Un mensaje sencillo y respetuoso, estoy aquí para poner sobre la mesa toda la voluntad para reconstruir la relación. Hoy más que nunca Jalisco necesita de su presidente, darnos oportunidad para corregir el rumbo", comentó.



JALISCO, QUINTO LUGAR EN HOMICIDIOS



El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, detalló que Jalisco ocupa el quinto lugar a nivel nacional en homicidio, pue desde el inicio de la administración y hasta mayo de este año se registraron 2 mil 802 casos de este delito.



Destacó que en 14 municipios se concentra la incidencia delictiva, entre ellos nueve con mayor número de habitantes y cinco en donde hay presencia de todos los delitos:

• Zapopan

• San Pedro Tlaquepaque

• Guadalajara

• Tonalá

• Tlajomulco

Mientras que el robo de combustible el 1.07 por ciento del total del país, con cinco municipios con la mayor cantidad de tomas: Tlajomulco, Zapotlanejo, Tala, Zapopan y Atotonilco.



BUSQUEDA DE DESAPARECIDOS



El presidente resaltó el trabajo de coordinación del programa de identificación de cuerpos en Jalisco, y el gobernador indicó que se trata del "estado que mejor trabajo ha hecho en el tema de las búsqueda"; sin embargo, puntualizó que hay 7 mil 180 personas denunciadas.



"Hay un programa de la Secretaría de Gobernación para seguir identificando cuerpos desaparecidos, es un programa profesional que nunca se había llevado a cabo, se ha ido avanzando.



Está a cargo de Alejandro Encinas y el gobernador está trabajando de manera coordinada con el propósito de identificar el mayor número de cuerpos de personas desaparecidas y castigar a los responsables", agregó López Obrador.



LO DE GIONANNI LOPEZ, EPISODIO DIFICIL



Sobre el asesinato de Giovanni López, el mandatario estatal aseveró que los mandos y elementos de la policía que estuvieron involucrados en la muerte del joven de 30 años en Ixtlahuacán de los Membrillos están detenidos, y declaró que se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso.



"Fue un episodio difícil, un episodio en el que se puso en riesgo la estabilidad del estado", declaró.



CASO LOZOYA, IMPORTANTE PARA IR ACABANDO CON LA CORRUPCION



El presidente reiteró que la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de España a México será interesante e importante para estigmatizar la corrupción en el país.



"El señor Lozoya está por regresar a México y la fiscalía lleva esta investigación, él aceptó de manera voluntaria la extradición y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que se sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar. Entonces sí va a ser algo interesante, importante, porque, como siempre he sostenido, lo mejor es desterrar la corrupción, estigmatizar la corrupción", puntualizó.



El gobernador de Jalisco estimó que la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara inicie operaciones en septiembre, pues detalló que se llevan a cabo las pruebas de obra civil terminada y adelantó que se tiene el compromiso de arrancar con la Línea 4.



"Ayer hablé con el secretario para proponer al presidente para que se defina una fecha entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.



Vamos muy avanzados con el compromiso de Línea 4 para arrancar, es una buena noticia para Jalisco, estamos por iniciar después de un proceso largo. Es un tema que nos dejaron y el presidente tomó la decisión de terminar una obra el 1 de septiembre, listos para arrancar.