En Jaltocán,Hgo pese a Covid 19 realizan misa multitudinaria para despedir a los 4 fallecidos en cárcamo.

Sin importarle la contingencia sanitaria provocada por el Covid 19 cerca de 500 vecinos del Barrio de El Mirador del municipio de Jaltocán se congregaron en el Auditorio del poblado donde la mañana del domingo se celebró la misa de cuerpo presente de los cuatro hombres que la tarde del sábado murieron intoxicados por causas desconocidas en el interior de un cárcamo de agua al que se introdujeron para hacer labores de limpieza.



Aunque algunos de los feligreses, familiares y vecinos de los fallecidos llevaban cubrebocas, la gran mayoría no portaban ninguna clase de proyección.



Tampoco se guardo la sana distancia entre los asistentes que se aglomeraron en el auditivo, ubicado a un costado de la parroquia de San Juan Bautista cuyo sacerdote oficio la misa.



Cabe señalar que a pesar del llamado de las autoridades federales, estatales y municipales se no realizar actividades fuera de sus domicilios y evitar reuniones para evitar la propagación del contagio, la tarde del sábado 7 vecinos del Barrio de El Mirador acudieron con enseres y liquidos de limpieza para lavar el cárcamo que dota se agua al poblado.



Por causas no esclarecidas, comenzaron a sufrir problemas respiratorios en el interior del contenedor de agua que según los vecinos estaba vacío.

Al parecer se intoxicaron con algún tipo de emanación la cual se desconoce.

Cuatro de los hombres murieron en el lugar y otros tres fueron sacados con vida. Fueron trasladados al Hospital Regional de Huejutla.

Jaltocán es un municipio ubicado en la a huasteca hidalguense casi en los límites con Veracruz.

De acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en la entidad se han registrado 782 muertos por Covid 19, uno de los cuales corresponde a Jaltocán y cinco más a San Felipe Orizatlán.



Hay 4 mil 731 personas contagiadas en toda la entidad.