En jaque diputados del PES

El Instituto Nacional Electoral (INE) si logra que sus lineamientos o reglas para la reelección de diputados se apliquen en las elecciones del próximo año, en vez del acuerdo aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados, pondría en jaque al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

Sus 10 diputados y 13 diputadas, no podrían reelegirse, porque las reglas que plantea el INE establecen que solo pueden considerar esta opción si lo hacen por el mismo partido. Encuentro Social perdió su registro en el 2018, al no alcanzar el tres por ciento de la votación nacional en ninguna de las elecciones (diputados, senadores y presidencia de la República). A pesar de ello, ganaron 23 curules de mayoría relativa.

Cierto que el mismo grupo político acaba de volver a obtener su registro, con otro nombre, similar pero no igual. Ahora la ’nueva’ organización se llama Partido Encuentro Solidario (PES). Las mismas siglas, nada más que ahora no es ’Social’ sino ’Solidario’.

En este contexto, con las reglas del INE, en caso de ser aprobadas y ratificadas por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el PES tendría que considerar otros candidatos, los actuales diputados quedarían anulados porque en 2018 el partido tenía otro nombre.

Claro, si se impone el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, los 23 legisladores no tendrían ningún impedimento para reelegirse, lo podrían hacer por el PES o por cualquier otro organismo político. Tampoco estarían obligados a tratar de reelegirse por el distrito en el que compitieron hace tres años, tendrían la opción de cambiar.

El caso del PES es especial, porque en los hechos, salvo por la variación en el nombre, los militantes y dirigentes de 2020 son los mismos de 2018. Sin embargo, tendrían que sujetarse a las reglas que finalmente apliquen.

Los legisladores pesistas estarían cruzando los dedos para que prevalezca el acuerdo aprobado por todos los grupos parlamentarios. Tendrán que esperar a que se resuelva la controversia jurídica que está en puerta, porque evidentemente el INE va a seguir adelante con su proyecto de lineamientos.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Prerrogativas, ya anticipó que medirán el alcance jurídico del acuerdo de los diputados. Marcó la diferencia entre un acuerdo y ley. Lo que aprobaron los diputados no fue reforma a ninguna ley, no es ley y por lo tanto no tiene dicho rango.

No pasará mucho tiempo para conocer el resultado de este diferendo. Llegará a la cancha de los magistrados del TEPJF.

Por lo pronto hay que decir que esto es un preludio de cómo se avecinan los jaloneos entre partidos y autoridades por las elecciones del próximo año. No olvidar que también está en el terreno judicial la decisión del INE para que los partidos, por obligación, nominen a mujeres en siete de los 15 estados donde habrá elección de gobernador. En el Senado, donde la mayoría es coordinada por Ricardo Monreal, es visto como un exceso en la interpretación del criterio para la equidad de género.

