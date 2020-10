En Joquicingo, Estado de México mermada la producción y venta de flor de temporada por Covid-19

Joquicingo, México.- Floricultores de la zona de la Región Tierra Caliente (RTC) del Estado de México, temen bajas en ventas en flor de temporada de Día de Muertos ante el difícil panorama que vaticinan por la pandemia del Covid-19 el cual continúa creciendo rápidamente en el país.



Desde el mes de febrero que llegó el virus a México, la crisis por las bajas ventas de flor ha golpeado fuertemente a los floricultores de municipios del Estado de México como: Tenancingo, Joquicingo, Zumpahuacán, Villa Guerrero, Coatepec Harinas entre otros dedicados a la floricultura, agricultura y otros tipos de labores del campo sirven para por lo menos contar con el gasto familiar pero la crisis de salud ha mermado las ventas y producción de flores que se producen en la entidad mexiquense.



Los dedicados a la producción de flor se han visto obligados a disminuir el precio de sus flores para poder tener al menos el gasto corriente del día durante los meses de pandemia y este año en la temporada de Día de Muertos no será como en otros años dijeron los pequeños productores de cempasúchil, nube, mano de león, terciopelo, entre otras, ya que la gente no podrá visitar ni llevar flores a sus difuntos a los panteones lo que ocasionará otra pérdida económica.



’Han caído las ventas durante estos meses de pandemia, tanto en el precio como en la cantidad de compras y se nos está quedando la producción ya pasó el día de las madres y ante la falta de ventas tuvimos casi que regalar la flor y un alto porcentaje se fue a la basura, esta actividad es el único sustento económico que tenemos para medio vivir y pese al trágico panorama que vivimos seguimos en la lucha para salir adelante’.



’El actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada para ayudar a los más necesitados ni a la gente que dependemos del campo, ¿Dónde quedaron esos apoyos que daría directamente a los productores del campo? Pues aquí no ha llegado nada de lo que prometió ese señor, ante esta grave situación que vivimos por la pandemia hacemos un llamado a la ciudadanía a no olvidarse de este sector y que compren nuestros productos ya que somos numerosas familias que dependemos de esta actividad tan bonita que es la floricultura’ indicó don Fermín, pequeño productor de cempasúchil de Joquicingo.





