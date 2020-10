En juego, el régimen constitucional

¡La justicia no se consulta, se aplica!

¿Irían a opinión popular los impuestos?

Consulta sin fundamento jurídico: SCJN

Jaime Alcudia, presidente de la ARVM





Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón

Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931) Pintor y escritor español







Una decisión apretada entre los ministros de la SCJN dejó ver las debilidades de una consulta ciudadana que tiene algunos fundamentos técnicos de sustento constitucional. Puede ser usada para dejar impunes a ex presidentes y miembros de sus gabinetes y, por la otra, usurpar las funciones del Ministerio público. El pueblo, de acuerdo a nuestras leyes, no es juzgador.



Investigar y castigar a delincuentes es responsabilidad del gobierno que no necesitan de una consulta popular para hacerlo. No se trata de descargar pasiones en favor o en contra. Ni en el futbol se permite. Las reglas del juego son inatacables. El árbitro es el que sanciona y no es la afición.



No se le puede preguntar al pueblo si se aplica la ley. Se aplica y punto. Esto no está peleado con la participación de la sociedad en los asuntos públicos. Pero, aplicar la justicia, no un asunto público; es una obligación del Estado. Consulta e investigación, como dijeron varios ministros de la Corte, no pueden ser vinculatorias.



El delincuente, sea un ex presidente o cualquiera, debe ser juzgado por los tribunales establecidos por la Constitución, como lo ordena el artículo 14 de nuestra Carta Magna.



Lo demás, es una estrategia de la actual administración para atraer simpatías emocionales para las elecciones del año próximo.



El riesgo, es que el presiente López Obrador abrió la cuarta puerta de la Divina Comedia, de Alighieri. Con esos argumentos se podría llevar a consulta otros temas, como encarcelar al Presidente de la República en turno, a eliminar impuestos o, incluso, regresar la pena de muerte.



Somos una democracia representativa, que descansa en el Poder Legislativo. El Ejecutivo tiene la obligación de aplicar la ley a cualquier delincuente, Si en estos momentos, tiene elementos para investigar y encarcelar a ex presidentes, pues que lo haga; no tiene que esperar. NO hace falta de hacer más circo, maroma y teatro.



La pirotecnia es divertida, pero como vemos las cosas el juicio a ex presidentes dejará en evidencia a la Fiscalía General de la República; con Calderón, Fox, Zedillo y Salinas, si hubo delitos, ya prescribieron. Una apuesta electoral, muy cara.



PODEROSOS CABALLEROS



ARVM: Ayer fue nombrado Jaime Alcudia Goya como presidente de la Asociación de Radio del Valle de México. En forma unánime fue electo al concluir el periodo de Adrián Laris Casas. Mucha suerte al experimentado comunicador.



SHELL: La petrolera, bajo el liderazgo de Alberto de la Fuente, sigue firme en México. Tiene planeado perforar otros 10 pozo exploratorios en los próximos 3 años. Sus planes de inversión a cuatro años se mantienen firmes, pese al impacto del COVID-19 y el menor precio del petróleo.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



GRUPO BIMBO: Bajo el liderazgo mundial Roberto Servitje, lanza su edición de ese año, del 6 al 11 de octubre, del Global Energy Race de Bimbo, una carrera global que se realiza el mismo día en 22 países y 36 ciudades, que convoca a más de 100 mil personas alrededor del mundo. El objetivo de esta carrera es que, por cada participante la empresa donará 20 rebanadas de pan a diferentes bancos de alimentos en el mundo. Buena iniciativa que impulsan José Luis Leyva, director global de comunicación de la compañía y Alberto Levy, director global de mercadotecnia.







