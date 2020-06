En junio se conocerá el daño del COVID19

Reformas al INFONAVIT para operatividad

La Confederación de Trabajadores de México, que encabeza el senador Carlos Aceves del Olmo destacó que en días pasados el Banco de México (Banxico) dio a conocer tres escenarios para el posible comportamiento de la economía debido a la pandemia de COVID-19. Prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) caiga hasta 8.8% en 2020 y se pierdan hasta un millón 400 mil empleos formales. Dicha previsión significaría la mayor caída para la economía de México desde 1932, cuando cayó 14.8%.

Dice que en su último reporte, el Banxico estimaba un crecimiento de entre 0.5% a 1.5%. En su Informe Trimestral correspondiente al periodo enero-marzo de 2020 estima una contracción de la economía que puede ir de 4.6% hasta 8.8%, y dio a conocer tres escenarios para el posible comportamiento de la economía.

Escenario tipo V: Los daños económicos se concentran en el primer semestre del año. Se daría una recuperación relativamente rápida. El PIB registrará una caída que podría llegar a -4.6% en 2020, pero tendría un desempeño positivo de 4% para el próximo año.

Escenario tipo V profunda: Las afectaciones a la actividad económica se extienden al tercer trimestre del año. Habría una caída del PIB de 8.8% en 2020, y un crecimiento de 4.1% en 202 1.

Escenario U Profunda: Una caída de la economía más persistente en el tiempo que daría una forma de ’U’. La debilidad de la economía se extiende durante el resto del año, lo que provocaría un desplome del PIB de 8.3% y una recuperación lenta para 2021 con una caída de 0.5% adicional.

Explica en su informe que ’Aún es incierta la duración y profundidad de la pandemia, tanto en México, como en otros países. Ello, a su vez, implica incertidumbre sobre la duración y severidad de las medidas de contención y de distanciamiento social que será necesario adoptar y mantener’.

Y destaca el hecho de que la evolución de la pandemia aún está en proceso tanto a nivel global como nacional, lo cual genera un alto grado de incertidumbre para cualquier proyección de la actividad económica de México.

De acuerdo con Banxico se prevé que en un escenario adverso se pierdan entre 800 mil y hasta 1.4 millones de empleos formales durante este año debido a la emergencia sanitaria.

Para antes del COVID-19 se anticipaba una creación de entre 440 y 540 mil nuevos trabajos. Y su previsión no mejora para el 2021, pues estima que se pierdan otros 200 mil empleos adicionales.

En el mejor escenario podrían abrirse apenas 400 mil plazas, con lo que no se alcanzaría a recuperar el empleo perdido.

’La destrucción significativa de empleos formales que se registró en marzo y abril pasados se concentró en aquellas ramas que estuvieron más expuestas a la suspensión de actividades no esenciales debido a la emergencia’, aclaró….

CAMBIOS EN EL INFONAVIT PARA HACERLO MAS OPERATIVO

El director general del INFONAVIT, Carlos Martínez publicó en redes sociales que el viernes pasado salieron dos publicaciones en el Diario Oficial de la Federación que resumen buena parte del trabajo de transformación del INSTITUTO que se hizo durante 2019.

El primer documento se trata del Estatuto Orgánico del Infonavit.

Entre los cambios relevantes se encuentra la transformación de la Subdirección General de Atención y Servicios en la Subdirección General de Operaciones.

El cambio no sólo es de nombre, tiene más con los fundamentos del trabajo local que hace el instituto. Me explico, antes las representaciones estatales dependían de la dirección general, por lo que muchas veces se rompían los procesos o se favorecía a algunas sobre otras.

’Desde que llegamos a la administración cambiamos esto, la idea es que el área de operaciones se vuelva facilitadora para que los procesos se sigan sin trabas y de manera eficiente. Esto está, además, alineado con uno de nuestros principales ejes de trabajo que es generar una relación directa y expedita con el derechohabiente. Generar mejores procesos y eficientarlos redundará en una mejor atención y satisfacción de los trabajadores!, dijo.

Agregó que los otros cambios están enfocados a evitar la duplicidad de funciones y establecer claramente los roles y responsabilidades de las áreas. Un ejemplo es el área jurídica que coordinará la estrategia general de representación del Instituto. O la Contraloría General que se fortalece para aplicar el nuevo Código de Ética.

El área de recuperación de cartera se orienta hacia generar soluciones financieras para reestructurar créditos y aliviar la carga financiera a las familias. Se crea la Coordinación de Inversiones, para dar mayor fortaleza a las actividades que tiene el Infonavit como inversionista institucional.

El área de planeación y fiscalización se refuerza con la parte de investigación económica y de temas urbanos; y, el área de crédito asume tareas para generar nuevas líneas y mecanismos de otorgamiento de crédito, como la autoproducción de vivienda, entre otros cambios. Esta estructura permitirá cumplir de mejor manera con el mandato del Instituto y lo establecido en el Plan 2020–2024.

El segundo documento se trata de las reglas de operación de los órganos colegiados del Infonavit.

Este documento mejora el gobierno corporativo, pues homologa los tiempos de convocatoria y el funcionamiento de los Comités y Comisiones de trabajo. También establece las obligaciones de los participantes derivadas del Código de Ética, la participación de consejeros propietarios y suplentes, entre otras cosas. Se da mayor claridad y soporte al gobierno del Instituto en un solo documento.

En resumen, con estos dos elementos se avanza en la transformación institucional para seguir operando de forma eficiente y siempre poniendo en el centro a los trabajadores derechohabientes…..

ASEGURA AFORE PENSIONISSSTE RENDIMIENTOS SIN ARRIESGAR LOS FONDOS DE SUS CUENTAHABIENTES

El Director General del ISSSTE afirmó que a diferencia de Administraciones pasadas, se han establecido medidas para elegir las mejores inversiones de la única Afore pública de México.

Hasta el 18 de mayo pasado, repartió 811.2 millones de pesos del remanente de operación entre 976 mil 250 cuentas individuales, informó el Vocal Ejecutivo, Iván Pliego Moreno.

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que para evitar errores del pasado la Afore PENSIONISSSTE invierte sin arriesgar con el fin de obtener los mejores rendimientos de los fondos del ahorro para el retiro, sobre todo en momentos en que por la situación actual se están inhibiendo las inversiones a nivel global y bajan las tasas de interés.

’Tenemos la instrucción del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) de cuidar los recursos de los afiliados a la Afore PENSIONISSSTE, por lo que se han establecido una serie de medidas, acciones y regulaciones que permitan vigilar las inversiones de este fondo, aseguró el funcionario, en conferencia de prensa, realizada en Palacio Nacional.

Por su parte, el Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE, Iván Pliego Moreno, informó que hasta el pasado 18 de mayo, la Afore pública repartió 811.2 millones de pesos del remanente de operación entre 976 mil 250 cuentas individuales, con lo que benefició a sus afiliados, a quienes les ofrece la comisión más baja del mercado, 0.79 por ciento.

En 2019, dijo, se repartieron 713.6 millones de pesos de utilidades entre los cuentahabientes.

Durante su participación en la misma conferencia, explicó que el remanente de operación es el reparto de utilidades entre los cuentahabientes de la Afore PENSIONISSSTE, resultado de los recursos excedentes que obtiene el fondo a partir de sus ingresos, después de cubrir la constitución de sus reservas, gastos de administración y operación.

Esta distribución, dijo, se verá reflejada en el estado de cuenta del segundo cuatrimestre de 2020 bajo el concepto de ’Ahorro Voluntario por ROP’.

Pliego Moreno precisó que desde 2018 una parte de las utilidades de la Afore se destina a los sorteos para fomentar el ahorro voluntario y mediante esta estrategia, los ganadores de los recursos han mejorado su tasa de reemplazo en 9.65 por ciento promedio. Este año, se sortearán 25.1 millones de pesos.

Desde el inicio de la actual Administración Federal, añadió, se han entregado 32.1 millones de pesos a tres mil 94 cuentahabientes, a través de los sorteos ’Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE’.

De igual manera, Pliego Moreno destacó que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), durante los últimos 12 meses al cierre de abril del presente año, ocho de las diez SIEFORE que opera y administra AFORE PENSIONISSSTE se encuentran en el primer lugar de la Industria, con rendimientos nominales superiores al 11 por ciento, mientras que las dos SIEFORE restantes se encuentran en segundo y tercer lugar.

Además de colocarse entre los primeros lugares de rendimientos en los últimos doce meses, Afore PENSIONISSSTE ofrece beneficios exclusivos y su objetivo primordial es darle un impulso al ahorro para el retiro de sus cuentahabientes, para que éstos alcancen una mejor pensión.

Como parte de la reactivación económica que impulsa el Gobierno de México, afirmó que PENSIONISSSTE está abierta a las y los trabajadores del sector público, privado e independiente, tiene presencia comercial a lo largo del territorio nacional con 52 Unidades Especializadas de Atención al Público y más de 40 módulos itinerantes….

