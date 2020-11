’En la 4T, los corruptos no tienen cabida’: Pablo Amílcar Sandoval

Luego de recordar que Guerrero es tierra de mujeres y hombres que participaron en gestas heroicas y que hoy, a diferencia de ese tiempo, la lucha es contra la corrupción, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros convocó a la ciudadanía a defender el movimiento que representa la 4T, donde aseguró, los corruptos no tienen cabida.



’No van a poder con nosotros, la Cuarta Transformación va en Guerrero, es el pueblo el que salva al pueblo, solo el pueblo organizado, puede salvar a la nación’, dijo enfático al reunirse con diversos sectores y líderes ciudadanos en el puerto de Acapulco.



A invitación de sus homólogos, Moisés Reyes Sandoval, Mariana García Guillén, con la presencia de los regidores, Liliana Quijano, Hugo Hernández Martínez, Alaín Rodríguez Serrano y líderes de la zona suburbana del puerto, el diputado con licencia acudió a Paso Limonero, aquí llamó a reconocer, arropar y defender los grandes cambios que trae esta nueva forma de hacer política del gobierno federal, que en la entidad se han aterrizado en programas sociales, inversión en educación, salud, e incluso en los niveles de inseguridad que van a la baja.



Sandoval Ballesteros señaló que los guerrerenses debemos sentir el orgullo de haber participado en todas las gestas heroicas y que, así como se hizo en otros momentos históricos, hoy se convoca a la ciudadana a participar en la lucha contra la corrupción desde las colonias populares y que exijamos que se cumpla con obras y proyectos.



Recordó que durante sexenios, Guerrero fue discriminado, pero hoy, por primera vez un presidente de la república como Andrés Manuel López Obrador está haciendo justicia al pueblo, logros que dijo, se deben de defender.



Agregó que la Cuarta Transformación de nuestro país no se trata del gobierno ni de las elecciones, ’no es buscarlos nada más en las elecciones, sino convocarlos a no dejar ir esta oportunidad de transformar la forma de vida que tenemos, las condiciones de vida porque ’esta es una oportunidad que tenemos de un cambio magnífico’, afirmó.



En un espacio abierto donde se tomaron todas las medidas de salud, Pablo Amílcar Sandoval, recibió el respaldo para encabezar la transformación de diversos líderes de sectores sociales y el compromiso de no dejar de lado los planteamientos que se vertieron en estos diálogos ciudadanos.



Posteriormente, visitó el Barrio de la Fábrica, donde junto con colonos de los Barrios Históricos del Capire, Hospital, La Cima, Del Tanque y Aguas Blancas sostuvo un diálogo abierto y sincero, aquí resaltó el apoyo de la 4T al estado y donde la ciudadanía puede abonar desde las colonias populares.



’Sí hay posibilidad de detener la corrupción, si hay posibilidad de acabar la corrupción; En la 4T no hay cabida para los corruptos, necesitamos parar contundentemente la corrupción, necesitamos que cambie la política pública, necesitamos tener políticos dignos’.



Por su parte, la diputada local anfitriona, Mariana García Guillén, le dio la bienvenida y reconoció en él su trabajo, lucha, resistencia y el proyecto colectivo que impulsa.



’Un hombre de muchas batallas, un hombre que se forjó en la izquierda, que nació en la izquierda, que es un referente para nosotros de principios, ideales, coherencia y que a pesar de los embates que la propia vida le ha colocado, él siempre ha roto esas resistencias como nosotros; Pablo sabe que tiene mi completo, entero compromiso, mi amistad sincera y que vamos a salir de esta también y que vamos a salir de manera victoriosa, estamos del lado correcto de la historia y sé que él transformará Guerrero’, afirmó.