En la 4T también ’se cuecen habas’

Hábitat, la constructora ’consentida’ en Tamaulipas

Contralor ’renuncia’ a la SFP, pero no se la aceptan

Dizque procederán contra funcionario de CONAVI



POR considerar de interés general el mayor abundamiento de datos, citaremos algunas cifras oficiales del programa de construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda del gobierno de la Cuarta Transformación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en la esquina noreste de Tamaulipas.



En apoyo de habitantes en colonias de alta marginación y escasos recursos en la ciudad de H. Matamoros, el gobierno federal autorizó una inversión de 144 millones de pesos para llevar a cabo mil 213 acciones consistentes en construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas.



El desglose de la Comisión Nacional de Vivienda indica que se construyeron 297 nuevas casas-habitación con una inversión de 68 millones 429 mil pesos, concentrándose ese programa de apoyo en la zona sur-oriente de la ciudad.



Asimismo, el CONAVI censó y programó 413 acciones de ampliación de vivienda, ejerciendo una inversión de 49 millones 857 mil 154 pesos. El programa de la 4T inició el año pasado y concluyó-en teoría- en agosto del presente.



Para el mejoramiento de 503 viviendas en colonias de la periferia en este puerto fronterizo, la SEDATU y la CONAVI destinaron 25 millones 939 mil 110 pesos.



Tal información fue proporcionada por el subdirector general de Subsidios y Desarrollo Institucional de la Comisión Nacional de Vivienda, JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN.



El pasado 18 de octubre, GRANADOS BARRÓN se apersonó en la presidencia municipal para informar al alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ los resultados del programa de construcción, ampliación y mejoramiento en mil 213 acciones. En aquel entonces, ante la ausencia del Jefe de la Comuna, el funcionario federal fue recibido por ALBERTO GRANADOS FAVILA, secretario de Bienestar Social Municipal.



Hasta ahí la información oficial que tiene que ver con acciones, estadísticas e inversión en ese programa federal que el gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR decidió iniciar en H. Matamoros, Tamaulipas.



Sin embargo, lo que el Jefe del Ejecutivo Federal no sabe es que su programa de apoyo a la vivienda no fue concluido y, por lo tanto, el acto inaugural en el mes de agosto ha provocado la natural inconformidad de quienes deberían ser los beneficiados.



Resulta que el subdirector general de Subsidios y Desarrollo Institucional de la CONAVI, JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN, en complicidad con funcionarios menores de la Secretaría de la Función Pública y los propietarios de la constructora reynosense Hábitat, traicionando a la 4T, maniobraron para agenciarse con millonario recurso que no ejercieron y que se niegan a devolver.



La estrategia utilizada fue la siguiente: iniciaron el

proceso de construcción; bajaron la velocidad hasta paralizar las obras; los vecinos beneficiados escucharon falsas promesas para alargar el tiempo de espera; la desesperación los obligó a aceptar un 20% de lo no ejercido; y, finalmente, ya en el mes de diciembre les llegó la mala noticia: ’la empresa se niega a devolver el dinero y trataremos de resarcirles en algo con el presupuesto del año próximo’.

Al respecto, DANIEL ALBERTO LEJARAZO, uno de los contralores de la Secretaría de la Función Pública, asegura que dio instrucciones a GRANADOS BARRÓN para que no entregara el recurso a la constructora Hábitat (más de 2 millones de pesos), indicación que desatendió y que ahora-según LEJARAZO-lo coloca fuera de la CONAVI y en vías de enfrentar una denuncia en la Fiscalía General de la República.



LEJARAZO afirma que ante tal acto de corrupción presentó su renuncia ante la secretaria de la Función Pública, ERENDIRA SANDOVAL, al sentirse utilizado en el convencimiento a los vecinos para que aceptaran dinero en vez de la construcción, ampliación o mejoramiento de sus viviendas.



Independientemente de responsabilidades, omisiones, negligencia, desconocimiento o complicidad, la realidad es que los actos de corrupción no necesariamente corresponden a los gobiernos neoliberales o conservadores; también en la Cuarta Transformación ’se cuecen habas’.



Por cierto, la empresa Hábitat, con domicilio fiscal en Reynosa, Tamaulipas, por alguna razón de mucho peso es la constructora favorita de la Cuarta Transformación. Además del programa federal de vivienda en Matamoros, también se le adjudicó millonario contrato para construir el Fraccionamiento Pescadores en el poblado Higuerillas para la reubicación de los pescadores en esa zona de la Laguna Madre.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Todo parece indicar que, en H. Matamoros, Tamaulipas, la tierra de Rigo Tovar, las actividades consideradas como no esenciales serán restringidas por instrucciones de la Secretaría de Salud Estatal.

El incremento de contagios y hospitalizaciones cambió de color amarillo a naranja y, por consiguiente, es muy probable que se tomen esas medidas restrictivas a partir del miércoles.

Ni hablar.