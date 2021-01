En la Cámara de Diputados, antorchistas no aprobaremos arbitrariedades de la 4ª T: BrasilAcosta

Ciudad de México.- El diputado federal, Brasil Alberto Acosta Peña, aseguró que la iniciativa para reformar los artículos 20 y 34, además de adicionar los artículos 20 Bis y 20 Ter a la Ley del Banco de México en materia de captación de moneda extranjera convertiría al Banco de México, sin quererlo, ’en el mayor lavador de dinero’.



’Con esta Ley, el Banco de México se convertiría, sin quererlo, el mayor lavador de dinero de México y los beneficiarios serán las instituciones de crédito y todos aquellos que se dedican a lavar dinero a los que dice combatir la 4ªT con las acciones de Santiago Nieto y su Unidad de Inteligencia Financiera. En la Cámara de Diputados, los antorchistas no aprobaremos estas arbitrariedades de la 4ª T’, afirmó.



La polémica iniciativa del Senador morenista Ricardo Monreal, presentada al pleno del senado, será discutida hasta el 2021 en la Cámara de Diputados, luego de que el poder legislativo cerró esta semana el periodo ordinario de sesiones.



El legislador y economista Acosta Peña indicó que la llamada ’Ley Monrreal’ viola la autonomía del banco central y ’le quitan la posibilidad de orientar la política monetaria con la cual ha podido mantenerse en niveles relativamente bajos y estables, la inflación, pues ahora estaría obligado, por ley, a comprar los dólares que los bancos no puedan vender, sea porque no los pudieron colocar en instituciones financieras de repatriación, o bien, porque estén sancionados por esas instituciones internacionales y tengan en sus bodegas dinero extranjero que no pueden sacar entre sus clientes’.



Por último, cuestionó ’¿quiénes se benefician de la ley? Aparentemente, aquellos que envían remesas en moneda extranjera y aquellos que se dedican al turismo y reciben pagos en efectivo con moneda extranjera; sin embargo, ese es sólo el discurso, pues hay analistas serios que han señalado que las instituciones que están cabildeando para deshacerse de posibles dólares que vienen del lavado de dinero, son aquellas que están sancionadas por Estados Unidos por lavado de dinero y quienes reciben mucho dinero en moneda extranjera que no pueden colocar son, entre otras, HSBC y las instituciones relacionadas con Banco Azteca que recibe dinero por Western Union, que eran llamadas neoliberales y parte de la ’mafia del poder’ o parte de los ’poderes fácticos’.