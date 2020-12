En la Casa Hogar Nazarenos continúa atención durante contingencia

Expresan menores albergados su forma de vivir en esta etapa, así como el apoyo que han recibido.

• Apoyan a la institución con donativos en especie y cursos de capacitación.



Tultepec, Estado de México, 9 de diciembre de 2020. Durante el periodo de contingencia, las Casas Hogar constituidas ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, han implementado medidas de prevención sanitaria de manera que no se han reportado casos de contagio entre los menores albergados.



La JAPEM ha dado seguimiento sobre el bienestar integral de la población beneficiada y en el caso de Casa Hogar Nazareos, al acreditar el cumplimiento de su labor social acorde a los lineamientos de las Normas Oficiales Mexicanas de Asistencia Social, permitió que el DIF Estado de México la reconozca como Centro de Asistencia Social autorizado.



Actualmente, la institución alberga a nueve niñas y niños de entre cuatro y 14 años de edad; durante los cinco años que tiene de constitución ante JAPEM, ha sido el hogar de poco más de 40 pequeñas y pequeños.



’Vivir la pandemia para ellos ha sido difícil, nosotros hemos buscado primeramente enseñarles y mostrarles qué es el COVID, hemos dado cursos, les hemos dado sensibilización y hemos buscado a la par herramientas para que ellos conozcan y a la vez también hacer con ellos actividades que les permitan tener un día lo más normal posible’, subrayó Mary Trini Reyes Cortés, Directora de la Casa Hogar.



Las niñas y niños albergados en Casa Hogar Nazareos provienen de familias desintegradas y con vínculos familiares rotos; en algunos casos han sido víctimas de violencia, abandono y/o maltrato físico o mental.



Para Víctor ’N’ la Casa Hogar ha sido su refugio y salvación manifestando que ’llegué aquí porque tenía unos que según eran mis amigos, pero me llevaron a cosas malas, me empezaron a enseñar todo esto de las drogas y todo eso, entonces fue como llegué aquí.



’La verdad pues sí estoy agradecido, estoy completamente orgulloso de ellos y de mí porque me han apoyado y he recibido una muy buena ayuda aquí’, expresó.



La Directora de la institución destacó la implementación de un protocolo de acción en la Casa Hogar desde el inicio de la pandemia, con áreas para desinfección, tomas de temperatura dos veces al día, el lavado continuo de manos, uso de desinfectante, la sana distancia y acceso restringido al interior de las instalaciones.



Gracias a las gestiones de JAPEM, la Casa Hogar recibió el donativo de una sala modular, un comedor y una lavadora, además de beneficiar a los representantes de la institución con cursos de capacitación en temas que contribuyan a su fortalecimiento con la gestión de más apoyos.