En la CDMX van por megaterminal de transporte público

CIUDAD DE MEXICO, a 26 de octubre.- El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) será la dependencia encargada de llevar a cabo la transformación de la terminal Observatorio, donde contemplan la interconexión de nueve medios de traslado en la zona poniente para finales de 2022 y donde se espera que a diario se mueva un millón de personas.



’Este complejo será el más importante en Latinoamérica, no sólo por el número de sistemas que conecta, sino por la enorme capacidad de movilización que tendrá y porque permitirá la conexión con diversos puntos de la capital del país’, afirma Florencia Serranía, directora del Metro, en entrevista con EL UNIVERSAL.



La funcionaria explica que se van a realizar nueve grandes obras: la terminal del Tren Interurbano México-Toluca, la ampliación de la Línea 12 del Metro, el reordenamiento del paradero, la construcción de un edificio central al que llegarán los usuarios y el reordenamiento del comercio informal.



También el desvío del colector del río Tacubaya, la construcción del deprimido Minas de Arena para que el transporte foráneo pueda arribar a la terminal sin problemas y la modernización de la Línea 1 del Metro.



A ello le añaden la inversión privada que realizarán los concesionarios de la Terminal de Autobuses de Observatorio, los cuales tendrán que modificar su zona de maniobras.



El edificio central tendrá varios niveles, pero no los 30 pisos que se propusieron inicialmente. La terminal de la Línea 12 será subterránea; el Interurbano estará en un nivel, mientras la Línea 1 del Metro y la terminal de autobuses se mantendrán a ras de piso.



Para ello se llevará a cabo un reordenamiento del paradero de microbuses y autobuses, en el que se plantea que haya flujos de unidades establecidas con horarios y tiempos de circulación, evitando que se queden varados en las vialidades.



’La administración local no quiere repetir el mismo fenómeno del paradero de Pantitlán, que es un retrato claro de la no interconexión del transporte público’, detalla.



Por ello, justifica que sea el Metro el que se encargue del diseño de este complejo de transporte público, que además será parte del sistema aeroportuario que impulsa el gobierno federal.