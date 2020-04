En la delegación de Bienestar Hidalgo ni por enterados de lo ocurrido en Telecom.



Juan Ricardo Montoya.



Mientras en la oficina de Telecom decenas de beneficiarios del programa para discapacitados corría el riesgo de contagiarse de Covid-19 por la mala organización en el pago de los apoyos, así como por la falta de gel antibacterial, en la delegación de Bienestar los funcionarios ni por enterados.



Cómo siempre nunca hubo nadie para que diera una postura al respecto salvo una funcionaria que dijo llamarse Selene López -esto de forma forzada ya que ignoraba que por ser funcionaria tiene la obligación de identificarse - quien se limitó a decir que no estaba autorizada de decir nada y que la persona facultada para hacerlo no estaba.



Cabe señalar que pese a que es un edificio público, y a que no está prohibido sacar fotos ni videos, el empleado de vigilancia intentó evitar que se video grabará en esa dependencia federal.