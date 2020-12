En La Montaña no hay posibilidades de verdad y justicia: Tlachinollan

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 7 de diciembre.- El coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan Abel Barrera Hernández manifestó que la violencia ha incrementado en el estado y en ese contexto esta región no tiene posibilidades de verdad y justicia porque en lo que va de la pandemia del Covid 19 se han registrado siete feminicidios, 19 muertes violentas de mujeres, seis desaparecidas y cinco niñas asesinadas.



Lo anterior fue dicho durante el informe de actividades, como parte de su 26 aniversario denominado Como una noche sin estrellas, que se realizó de manera virtual. En el informe partició Abel Barrera Hernández, Vidulfo Rosales Sierra de Tlachinollan; Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional; Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el periodista mexicano, Luis Hernández Navarro.



Abel Barrera comenzó el informe denunciando y condenando la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano, defensor de los derechos humanos, de quien dijo, el homicidio estuvo a cargo de un grupo delictivo en coordinación con autoridades municipales de Tlapa.



Otros casos de violencia, indicó, lo enfrentan los policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) agrupación que lleva 15 integrantes asesinados en el último año, entre ellos, su coordinador Ernesto Gallardo Grande.



Lamentó que los conflictos agrarios en Guerrero no estén en la agenda de la gobierno federal, lo que consideró como grave porque el gobierno del estado se declara incompetente y el federal no ha mostrado resolverlos, apuntando que en el caso de Malinaltepec y el pueblo de Alacatlatzala, ha dejado tres muertos y tres desaparecidos.



También denunció que en el último año, ha incrementado la violencia contra periodistas en Guerrero y contra defensores de derechos humanos, con el caso de Manuel Olivares Hernández y Teodomira Sierra del Centro Morelos, que tuvieron que dejaran el estado por amenazas.



Otro caso que destacó fue la violencia que se vive en Chilapa, donde expresó que ’hasta los niños tuvieron que armarse para defender su vida’, en referencia a los niños de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), que en enero de 2020 se unieron a las filas de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla En el tema del Covid, Abel Barrera dijo que en La Montaña ha sido difícil combatir la enfermedad porque sólo se ha instalado una unidad médica para 19 municipios y, el confinamiento ha provocado que las mujeres sufran más violencia.



Además, dijo que a La Montaña llegaron 63 muertos, indígenas migrantes que perdieron la vida en la ciudad de Nueva York a causa del Covid 19. En su intervención, Tania Reneaum de Amnistía Internacional mencionó que el informe de Tlachinollan es una radiografía descarnada del dolor donde deja ver la usencia del Estado.



Jesús Peña del Alto Comisionado de la ONU, aseguró que el reto para la Montaña de Guerrero es superar la pandemia y construir un mundo mejor del que tenía antes.



Por su parte, el periodista Luis Hernández Navarro expresó que la enorme incapacidad de las comunidades para frenar abusos e insensibilidad del Estado ha provocado el surgimiento de nuevos actores sociales, como colectivos, luchadores sociales, y activistas que buscan hacer contra peso y ayudar a la sociedad.

Fuente: Quadratín