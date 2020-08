+En México se debe garantizar la salud



CIUDAD DE MEXICO .- En la nueva normalidad el servicio público debe garantizar la máxima seguridad en salud en todos los ámbitos, compatible con la recuperación del bienestar social y económico de la población, ’en nuestra Organización Sindical nos preocupa y ocupa salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores, la de los casi 13.5 millones de derechohabientes, así como de la población que es atendida por la pandemia’, dijo el líder del Sindicato del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla.



En la clausura del Primer Congreso Internacional de Trabajo Social denominado ’La intervención de Trabajo Social en la Nueva Normalidad’, modalidad en línea, que se realizó en la Sala Internacional Dr. Julio Cortazar Terrazas’ del edificio sede, dijo que se cubrieron satisfactoriamente los objetivos, las expectativas y culminamos con éxito este Congreso.



’Cuando se suman voluntades y se trabaja en equipo, podremos avanzar de la mejor manera para alcanzar los objetivos institucionales, sin perder de vista las condiciones de vida y de trabajo de nuestro capital más importante, el capital humano’, señaló el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, Presidente del CEN del SNTISSSTE.



Reiteró la solicitud de apoyo del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del ISSSTE, el licenciado Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y del licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, para que en el tabulador del Instituto sean autorizados los puestos de Supervisora de Trabajo Social en Área Médica ’A’; Profesional en Trabajo Social en Área Médica ’A’ y ’B’; así como el de Supervisor Profesional en Trabajo Social ’C’ y ’D’, con los mismos créditos de licenciatura que los trabajadores y trabajadoras sociales de otras dependencias del sector salud.



Agregó que con la participación a distancia se contactó con profesionales de países hermanos, quienes abordaron los retos que actualmente enfrenta el personal de Trabajo Social, con presentaciones de sumo interés desarrolladas por expertos de Latinoamérica y de nuestro país, con la seguridad de que el aprendizaje adquirido se aplicará en los centros de trabajo.



Abundó que se logró conocer del extenso temario expuesto y analizado, diferentes puntos de vista traducidos en aportaciones que resultan importantes saber y aplicar, como: El contexto del Trabajo Social, los usuarios o la derechohabiencia, sus necesidades de legislación requerida, planes, programas, intervenciones, resultados, rumbo y destino, atención integral, experiencias de superación de adversidades, estrategias y actuaciones, entre otros.



Indicó que ha quedado claro que en la actualidad y futuro inmediato los profesionales de Trabajo Social se enfrentan a grandes retos y desafíos, por lo que tienen que ser personas íntegras con compromiso social y fundamentos de justicia, que contemplen: equidad, igualdad y libertad con la derechohabiencia, sin discriminación alguna, porque son agentes de cambio y personas con vocación de servicio.



El maestro Édgar Díaz Garcilazo, Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, en representación del Director General, al clausurar los trabajos del Congreso, refirió que la profesión del trabajador social surgió a raíz de la Revolución Industrial que fue un momento de transformación que generó mucha desigualdad en la gente que empezó a tener carencias; es ahí donde estos profesionales se volvieron agentes de cambio, el nexo entre la sociedad y las organizaciones para poder alcanzar los objetivos personales, de salud, desarrollo profesional y social, añadió.



Manifestó que estamos viviendo en otro momento de transformación y felicitó al Sindicato porque está aportando elementos y herramientas para que los trabajadores tengan los recursos y afrontar este cambio.



Enfatizó que como ha dicho el Director General del ISSSTE todos queremos ver un Instituto exitoso, mejorando la atención a la derechohabiencia con calidad y este tipo de Congresos abonan a ese objetivo que tenemos todos como trabajadores de la institución.



Del 17 al 21 de agosto de 2020 que duró el Congreso se registraron 3 mil 101 participantes de México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá y Perú, que siguieron la transmisión por la plataforma de YouTube de la Organización Sindical y quienes recibirán su constancia de participación al aprobar el 80 por ciento de la evaluación final.



Estuvieron presentes en el presídium, el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, el maestro Édgar Díaz Garcilazo, la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, Secretaria de Finanzas del SNTISSSTE; la maestra Maricela Pérez Flores, Presidenta del Colegio Mexicano de Profesionistas de Trabajo Social en Salud y Bienestar, A.C.; la licenciada Norma Angélica Gómez Ríos, Presidenta de la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México; la maestra Nayelly Zaraid Delgadillo Díaz, Vicepresidenta del Colegio Mexicano de Profesionistas de Trabajo Social en Salud y Bienestar, A.C.; y la enfermera especialista María de Lourdes Leyva Gómez, Secretaria de Acción Femenil del SNTISSSTE.



EX RUTA 100 REVIVE SUS MANIFESTACIONES EN LA CDMX



Tras casi medio año de inactividad, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR 100), anunció que a partir del jueves 27 de este mes de agosto, reanudará su activismo con manifestaciones en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.



Demandó al gobierno de la Doctora Claudia Sheimbaun Pardo, dé solución a la problemática laboral que desde más de 25 años mantiene la ex Ruta 100, cuyos agremiados siguen en pie de lucha por alcanzar sus liquidaciones y la dignificación del gremio ante las autoridades locales.



Si bien la entonces Ruta 100 fue una empresa dinámica en el rango del transporte urbano, logrando el reconocimiento y orgullo a los ojos de América Latina, el líder moral de este organismo, Jorge Cuellar Valdez, emplazó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, restablezca las acciones de impartición de justicia que se deben ajustar para que a través de la Quinta Sala Civil, emita un fallo favorable ya que la problemática de este conflicto ha vivido tantos cambios que solo con la lucha y el tesón de sus agremiados, es como le han dado sustento a su infatigable lucha.



Al grito de ’SUTAUR… ¡Vive!..., la lucha sigue…’, aplaudió los grandes esfuerzos de sus sindicalizados que hayan enfrentado y superado esta difícil etapa pandémica del Covid19, al sumarse a la Contingencia Sanitaria decretada desde el primer trimestre de este año 2020, por parte de las autoridades sanitarias federales y locales.



Hizo un recuento al mencionar que la Comisión Liquidadora del SUTAUR 100, anunció en tiempo y forma su decisión de suspender actividades de su perseverante lucha laboral y sumarse al Plan de Contingencia Sanitaria Covid19.



Explicó que debido a la pandemia que ha azotado el Coronavirus a muchas regiones del planeta, en México, particularmente a los miembros de la ex Ruta 100, se tomaron las medidas necesarias a fin de salvaguardar la salud de sus asociados que muchos de ellos viven la etapa de la tercera edad.



Cuellar valoró los esfuerzos que articuló la sociedad en general para superar esta emergencia sanitaria que lamentablemente trajo resultados negativos ya que el Covid19 afectó a grandes núcleos sociales como nunca antes en toda la historia contemporánea del país.



La pandemia, dijo, no respetó la diversidad de pensamientos ideológicos, políticos y sociales, que si bien la Organización Mundial de Salud (OMS) ha jugado un papel preponderante en este tipo de emergencias sanitarias globales, muchos gobiernos del mundo entre ellos el gobierno mexicano, tuvieron que respetar las orientaciones para evitar el menor contagio de este mal.



Insistió que por cuestiones de fuerza mayor, el Convid19 afectó la evolución de su caso en instancias judiciales, sobre todo en los tribunales federales y locales donde se han promovido juicios civiles y denuncias penales en contra de los defraudadores que traicionaron a 12,004 trabajadores, quienes desde hace un cuarto de siglo, siguen con su lucha para que el gobierno local ’ahora sí se decida en ayudar a los trabajadores de esta central camionera’, desaparecida el 8 de abril de 1995.



El líder moral de la ex Ruta 100, exhortó a los órganos autónomos judiciales donde se está dando una lucha jurídica, una vez que también reanuden sus actividades suspendidas desde el 18 de marzo, se conduzcan con ética sobre la conclusión del conflicto ex Ruta 100…



ACUSA EMPRESARIADO ARBITRARIEDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA



Con uso de la fuerza pública y bajo amenazas, la autoridad municipal de Ahome, Sinaloa despojó de sus instalaciones de relleno sanitario a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna



También los operadores de las unidades de transporte han sido intimidados prohibiéndoles hacer su trabajo y transitar por el municipio.



El alcalde Billy Chapman adeuda a la empresa al menos 30 millones de pesos a esta compañía, cuyo giro tiene contrato de concesión desde 1996 para del servicio de recolección, manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos



La empresa da trabajo a 200 sinaloenses con los que venía ofreciendo servicios públicos de manejo integral de residuos en el municipio hasta que el 3 de agosto del 2020 por una decisión amañada dejó de trabajar en el ámbito municipal.



Acusan que el gobierno local los despojó, y de manera ilegal pretende apropiarse de los activos. Ante este atropello el sector empresarial de la localidad hizo un llamado a cerrar filas y hacer un frente común para no permitir más abusos de ninguna autoridad.



La empresa mantiene sus servicios comerciales e industriales en el sector privado, pero advierte la importancia del impulso al desarrollo sostenible, como factor indispensable del bienestar que resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicables en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico



Está vigente la concesión de PASA para continuar con el servicio de recolección, manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos



Una resolución judicial, permitió a la empresa le devolvieran sus instalaciones de rellenos sanitario, pero hay faltantes



Son ilegales y enmarcadas en un sistemático esquema de atropellos, las acciones emprendidas por el presidente municipal de Ahome, Sinaloa, Billy Chapman en contra de la empresa Promotora Ambiental (PASA). A la fecha, el gobierno local mantiene un adeudo de más de 35 millones de pesos, y está vigente la concesión para el servicio de recolección, manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos con el ayuntamiento, Se trata de un contrato que data desde 1996. Así lo señaló este sábado la empresa, tras el despojo de sus instalaciones de relleno sanitario, perpetrado, con el uso de la fuerza pública el 13 de agosto pasado.



Este sábado, la autoridad municipal tuvo que acatar una resolución dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito, y devolver dichas instalaciones.



Sin embargo, en el inventario que se realiza, ya se consignan la falta de algunos activos, como equipo topográfico, y daños en los sistemas de monitoreo (cámaras). También se revisa la maquinaria, y todavía hay un camión retenido en el corralón municipal. De esto, en el acta de entrega un Notario Público da fe, en presencia de los directivos y personal del ayuntamiento.



Esteban Castañeda, Gerente General y representante legal de PASA, enfatizó que la ley le asiste a la empresa en el derecho de continuar con el servicio público para el ayuntamiento de Ahome…..



