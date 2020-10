’En la política el anonimato es negación de la política misma y destino final de quienes se ocultan en él.’ Paola Jazmín Domínguez.



Ante los hechos ocurridos durante el fin de semana en San Felipe Orizatlán, donde la candidata priista Erika Saab Lara, fue amenazada mediante una manta, mensajes y restos de un animal, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Hidalgo, Paola Jazmín Domínguez, hace un contundente llamado a la no violencia, al respeto, a la tolerancia y a la igualdad.

“Breve es mi mención hacia quienes usan la violencia, porque convencida estoy de su falta de conciencia y desmedida ambición, valor les falta para ganar legítimamente y miedo les sobra para perder abiertamente. En política el anonimato es negación de la política misma y destino final de quienes se ocultan en él”.



Puntualizó que las amenazas vertidas hacia Erika Saab, no son asumidas como una simple causa para protestar, “sino también en defensa de la propia esencia de nuestra lucha: la libertad. Causa que como partido adoptamos, no sólo para nuestra militancia, sino para todas las mujeres hidalguenses, sin distinción partidista, pero sí unidas en una sola voz y un solo grito; ¡A las mujeres nada nos detiene, y nada nos detendrá!”.



La lideresa priista, manifestó su solidaridad e indeclinable respaldo hacia todas las mujeres que por una u otra sin razón son violentadas en cualquier forma.



“En particular hacia mi compañera Erika Saab, mi absoluto respaldo y solidaridad, pero sobre todo mi gran admiración, por su entereza y convicción de causa mostrada en sus propias palabras: vengan de donde vengan las amenazas, sabré hacer honor y mostrar el gran valor de la mujer orizatlense que soy. Por ello debemos manifestar fuerte y claro. ALTO A LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO”.