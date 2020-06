En la protesta de ayer en calles de la Ciudad no hubo represión, encapuchados no lograron que la policía entrara en provocación

En la protesta de ayer no hubo represión, eso es lo que buscaban los encapuchados y no lo tuvieron, señaló en videoconferencia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



Dijo que el objetivo de algunos manifestantes el día de ayer era mostrar a la policía de la Ciudad de México reprimiendo, pero no se cayó en la provocación y no lograron su meta; "se quedaron con las ganas", afirmó.



Explicó, ’lo que ellos querían era que la policía golpeara, empujara o hiciera algo en contra de las personas que ayer hicieron estas concentraciones".



Sheinbaum Pardo, dijo que durante la jornada de protestas de ayer no se evitó los saqueos, las agresiones ni destrozos en edificios y comercios para no caer en provocación.



Ayer, encapuchados salieron a las calles del centro de la CDMX para manifestarse, de forma violenta y agresiva.



Contra las agresiones que sufrió la joven Melanie el pasado 5 de junio a manos de policías capitalinos cuando protestaba por la muerte de Giovanni López, ocurrida en Jalisco.