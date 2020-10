En la Universidad de Yale celebran virtualmente el Día De Los Pueblos Indígenas

La Asociación de Nativos Americanos en Yale y el Centro Cultural Nativo Americano se unieron para producir un video en celebración del Día de los Pueblos Indígenas el lunes 12 de octubre.



Se invitó a veintiocho estudiantes y miembros de la comunidad de Yale a compartir la importancia del Día de los Pueblos Indígenas, sus recuerdos favoritos en el NACC y el significado de la alegría indígena.



’Para mí, el Día de los Pueblos Indígenas no es solo un momento para reflexionar sobre aquellos que vinieron antes que usted, sino también para celebrar las culturas indígenas y la alegría indígena en todas sus formas’, dijo Seneca Johnson ’24, quien es miembro de Muscogee y Seminole Nations, en un montaje de video lanzado para honrar a la comunidad nativa en Yale y más allá.



Celebrada anualmente el segundo lunes de octubre, la festividad conmemora las contribuciones continuas y el legado perdurable de los pueblos indígenas. Para muchos, el Día de los Pueblos Indígenas ocupa el lugar del Día de la Raza, ya que el estado de Connecticut lo reconoce oficialmente. También comparte una fecha con el Día de la Herencia Italiana en New Haven, el nombre de la festividad conmemorativa de mediados de octubre recientemente seleccionada para reemplazar el Día de la Raza por la Junta de Alisos de la ciudad.



Cabe destacar que el lunes estuvieron ausentes los tambores, las actuaciones musicales y los bailes tradicionales que animaron el Cross Campus en esta época del año pasado. Debido a la pandemia, el powwow anual organizado por ANAAY en el otoño también se canceló este período. Los planes sobre un powwow del semestre de primavera aún están en el aire, según la presidenta de ANAAY, Meghanlata Gupta ’21, quien es miembro de Sault Ste. Marie de los indios Chippewa.



Aunque no pueden reunirse en persona con la comunidad nativa de Yale, algunos estudiantes que estudian de forma remota pasan el día en sus hogares en tierras tribales. Algunos compartieron saludos en idiomas tribales y otros vestían trajes tradicionales nativos.



’Es conmovedor poder escuchar a mis compañeros nativos estar felices de todo el país indio’, escribió Hema Patel ’23, quien es miembro de Turtle Mountain Ojibwe, en un correo electrónico a News. "¡Ver sus caras y sonrisas hace que este día sea aún más especial!"



En el video, Gupta alentó a la comunidad de Yale a celebrar el trabajo de los pueblos indígenas que buscan justicia, reclaman idiomas y demuestran la ’belleza y fuerza’ de las comunidades indígenas.



EC Mingo ’22, un Cherokee Freedperson y Afro-Seminole, que también apareció en la compilación de videos, dijo: "Por lo general, celebro el Día de los Pueblos Indígenas al encontrar un buen artículo de referencia para mis amigos que explique el significado [de la festividad]".



La festividad, junto con las comunidades indígenas que celebra, ha seguido ganando relevancia y visibilidad entre la comunidad de Yale. El año pasado, la Galería de Arte de la Universidad de Yale estrenó ’Lugar, Naciones, Generaciones y Seres’, su primera exhibición de arte indígena, mientras que el Teatro de Repertorio de Yale produjo ’Manahatta’ de Mary Kathryn Nagle, su primera obra de un dramaturgo nativo.



La Universidad también adoptó una declaración oficial de reconocimiento de tierras en octubre pasado reconociendo que "los pueblos y naciones indígenas ... han administrado a través de generaciones las tierras y vías fluviales de lo que ahora es el estado de Connecticut", una declaración aprobada para su uso en los comentarios de apertura de eventos difundir la conciencia de las historias indígenas.



’Los pueblos indígenas a menudo son invisibles o son vistos como reliquias históricas en la sociedad moderna’, escribió el decano de NACC Matthew Makomenaw, que es miembro de la banda Grand Traverse Bay de Ottawa y los indios Chippewa, en un correo electrónico al News. ’El Día de los Pueblos Indígenas es una oportunidad para celebrar, reconocer y crear espacio y visibilidad de los pueblos indígenas contemporáneos’.



Link para ver el video: https://youtu.be/Y4CSHSvj3e0



ANAAY se estableció en 1989. Emily Tian | [email protected] y foto de Charles Gieberman.