En las tenebrosas e inseguras calles de Nezahualcoyotl encuentran el cadáver de un masculino en el interior de un auto

Nezahualcóyotl, Mex.-Gracias al reporte de vecinos de la localidad, fue como la policía local se enteró de la presencia de un masculino en el interior de un auto que ya no presentaba signos de vida.

Fue así como esos mismos vecinos de la calle Hidalgo casi esquina con la Avenida Texcoco, reportaron a las autoridades un auto abandonado, con una persona al interior que no se movía.

Elementos de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar, confirmando que la persona al interior de la unidad carecía de signos vitales y que el cuerpo presentaba una lesión por disparo de arma de fuego.

Los uniformados acordonaron el lugar y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el levantamiento de cadáver e iniciar con las investigaciones.

La fatal acción hizo que los habitantes se asomaron desde sus viviendas por curiosidad para reportar a las autoridades sobre el alto grado de inseguridad que prevalece en todo el territorio de este inseguro municipio y manifestar a las autoridades no saber cómo llegó el auto a la zona.