En libro plasman hazañas de los deportistas mexiquenses

Buscan contar logros y vida de atletas mexiquenses destacados.



Zinacantepec, Estado de México, 5 de febrero de 2021. Para difundir los motivos que impulsaron la creación del libro ’Mexiquenses en acción. El deporte en el Estado de México’, Mario Gómez, Director del Museo del Deporte del Edoméx, y Diego Castillo, investigador y analista deportivo, autores del texto, se presentaron en el programa digital Cultura y Deporte en un Click 3.0.



En la sección ’En la intimidad del deporte’, que emite cada semana la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus redes sociales, Facebook y Twitter, @CulturaEdomex, los coautores dieron a conocer, desde una perspectiva deportiva, esta obra que enaltece los aportes de la historia mexiquense.



Explicaron que este título relata la historia del deporte en la entidad y destacaron cómo la investigación que realizaron para la creación del museo, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, dio paso para la edición de toda la información.



Gómez y Castillo señalaron cuál es la esencia del recinto deportivo, en el que a través de sus pasillos se puede seguir la historia de las y los atletas del Estado de México, quienes han dado gloria a la entidad.



’El Museo sirve para poder relatar toda esta gran historia que ha forjado el Estado de México, la verdad los visitantes que se han dado cita aquí se sorprenden de conocer todo lo que han logrado las y los mexiquenses, dentro y fuera del país’, indicó Gómez.



Mario, Gómez, quien además es Director del Museo del Deporte, recalcó el hecho de que los atletas del deporte adaptado han logrado poner al país y al estado en alto por sus resultados en eventos nacionales e internacionales.



’Los murales son increíbles, tenemos las cédulas que explican los momentos en que ellos triunfaron, tenemos piezas inéditas que los propios atletas han donado, y posteriormente, cada uno de estos espacios del museo se van complementando con el recorrido.



’También tenemos un espacio dedicado al deporte profesional, en el caso del box tenemos igual una figura muy destacada y reconocida que en lo personal a mí me enorgullece que es Ibeth ’La Roca’ Zamora, entonces es un sinfín de historias increíbles’, añadió Gómez.



Por su parte, Diego Castillo aseguró que además de tener espacios destinados a grandes figuras que han escrito su historia, el recinto cuenta con un espacio para hacer exposiciones temporales, donde se han hecho muestras como la de taekwondo, charrería y el mundial de México 70.



Resultado del esfuerzo con el que se recopiló la información y destacando a los mexiquenses que han logrado escribir sus nombres con letras doradas, se tomó la decisión de realizar un libro donde se pudieran inmortalizar estas grandes historias, para lo cual contaron con el respaldo del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE).



’Nos orientaron en esta nueva etapa, que Diego y yo no conocíamos, moldear todos estos textos que realizamos para el museo, para que no se quedara la información sin ser vista, se pudiera plasmar ahora en estas importantes páginas y que, sin duda, cada una de ellas te motiva a conocer de lleno a figuras que tal vez no estaban en nuestro radar’, explicó Mario.



’De verdad es un libro muy atractivo, yo me atrevo a decir que el Museo del Deporte, así como esta obra son únicos en su tipo, porque le das un gancho muy importante reconocer a todas y todos los deportistas de una región’ puntualizó Gómez.



Finalmente, los autores aseguraron que se trabaja en una obra más, ya que siempre habrá que relatar más hazañas de personajes del deporte mexiquense, por lo que continúan con su investigación.