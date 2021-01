En los 99 años de Luis Echeverría Álvarez

Analizar la actuación del licenciado Luis Echeverría Álvarez en su desempeño como Presidente de la República es desde luego exponernos a la polémica, puesto que se trata de una figura controvertida en vista de que unas muy efectivas campañas lo estigmatizaron, desde el cambio en la dirección del diario Excélsior y el haberle cargado los hechos lamentables de 68 y del 71.

Ello, no obstante que en el primer hecho el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de la masacre del 2 de octubre y el del Jueves de Corpus, pagó con su puesto el entonces regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, y no olvidemos que estuvo a punto de costarle a Echeverría la candidatura presidencial priísta, cuando en la Universidad Nicolaita homenajeó a los estudiantes caídos.



Para fijar lo histórico, años después fueron vendidas las cooperativas de los diarios Excélsior y La Prensa, ahí sí con intervención presidencial, precisamente de la consorte Marta Sahagún, En estos casos si hubo denuncian presentadas por los periodistas afectados, ninguna prosperó y los colegas perdieron todo lo invertido en los juicios.



Por muchas razones la historia le hará justicia al presidente Luis Echeverría, son múltiples las decisiones que tomó a favor del país y de los mexicanos, una de gran calado: el aumento en más de un 61 por ciento del territorio nacional, mientras otros hipotecaron su patrimonio y uno vendió más de la mitad de nuestro suelo patrio.



Nos recuerda en su revista ’Macroeconomía’ el colega licenciado Mauro Jiménez Lazcano, que el Poder Ejecutivo Federal a cargo de Luis Echeverría logró la extensión del mar territorial a 200 millas de la costa, con lo que se logró el dominio de México sobre esa gran superficie y los fondos marinos, que contiene enorme riqueza marítima y mineral, particularmente petróleo.



Vamos a los números, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el territorio nacional se conforma con 5 millones 130 mil kilómetros cuadrados, en números redondos, cómo se logró esto, ya que sólo contábamos con la superficie continental histórica de 1,960 kilómetros cuadrados, con la Zona Económica Exclusiva decretada por Echeverría, que incluye islas y mar territorial, es decir se sumaron 3,160 kilómetros cuadrados más. Política que después de aprobada por Organización de las Naciones Unidas, ONU, a propuesta de México, benefició a todas las naciones del mundo.



Otras realizaciones del gobierno echeverrista fueron las creaciones del Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, instituciones que han construido hasta la fecha el mayor número de casas habitación para los trabajadores; el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT; la Procuraduría del Consumidor; la Procuraduría del Trabajo; la semana de 40 horas para los trabajadores y la Ley de Pensiones para los trabajadores del apartado A, de la industria privada y del apartado B, de los trabajadores al servicio del estado.



A nivel internacional, también se le reconoce el voto fundamental de México, para que la República Popular de China, no obstante la oposición de Estados Unidos, la poderosa potencia mundial del norte, ingresara a la Organización de las Naciones Unidas, ONU.



Un resumen muy apretado y a la vez preponderante de la labor social, económica y mundial de Luis Echeverría Álvarez en sus 99 años.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.