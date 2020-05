EN LOS REYES, ASESINOS SIGUEN SALPICANDO LAS CALLES DE SANGRE; AHORA MATAN A PADRE DE FAMILIA DE LA MANERA MAS IMPUNE.

LOS REYES LA PAZ, EDOMEX.-El municipio de los Reyes la Paz, se ha convertido en tierra sin ley, esto, gracias a la inoperancia policiaca que no ha podido dar una, vamos, no ha tenido éxito en frenar tanto homicidio que se comete todos los días y a cualquier hora, tal y como sucedió en la colonia Valle de los Reyes donde apenas y amanecía y ya los amantes de lo ajeno habían penetrado a un domicilio para atracar a sus ocupantes, amarrarlos con cinta canela y ultimar al padre de familia de la manera mas impune; lo curioso que a unas calles esta un módulo de la policía municipal.



Los lamentables y sangrientos hechos sucedieron en la calle 15, manzana 135, lote 8, en la colonia Valle de Los Reyes, en esta localidad donde ha imperado y reinado la muerte con total impunidad, y hasta donde llego un grupo de delincuentes con instinto asesino a robar a la familia, y antes de irse, los ladrones accionaron su arma de fuego en la humanidad del dueño de la casa, quien estaba amordazado e indefenso.



VECINOS LLAMAN A LA POLICIA Y COMO SIEMPRE LLEGAN DESPUES QUE PASO TODO.

Eran las 07:20 minutos de la mañana cuando las detonaciones de un arma de fuego despertaron a los vecinos aledaños al domicilio donde se consumaba el robo y homicidio; y presurosos hablaron a la policía municipal para que acudiera a prestarle ayuda a esa familia, y pese a que dos calles -precisamente en la avenida Andrés Molina existe un módulo de policía- los uniformados no llegaron a tiempo para poder tenderle un cerco a los delincuentes quienes escaparon sin que nadie les pusiera la minina resistencia.



A RICARDO LE METIERON DOS PLOMAZOS EN EL PECHO.

Al revisar el cuerpo de la víctima, de quien sus familiares advirtieron que se llamaba Ricardo ’N’ de 51 años de edad, este presentaba dos impactos de bala a la altura del tórax y estaba tendido en el suelo en un charco de sangre, y aún con las huellas de que había sido atado con cinta canela.



La madre de familia, y esposa de la víctima, relató a la policía que minutos antes de que llegarán las patrullas, los integrantes de su familia fueron amagados por cuatro personas de los cuales tres eran hombres y una mujer.

Los presuntos asaltantes los amarraron con cinta color gris, y comenzaron a robar sus pertenencias y objetos de valor del inmueble.



Pero antes de huir, los delincuentes con toda la sangre fría les dispararon, aunque los impactos alcanzaron al señor Ricardo que murió a consecuencias de las heridas en el pecho. Este hecho causo gran indignación entre la gente que pide la renuncia del actual Director de seguridad Publica ciudadana, quien ’solo da palos de ciego’ ante la creciente ola de asesinatos.