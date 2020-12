En Los Reyes La Paz el Movimiento Antorchista reparó y colocó luminarias nuevas en El Salado

Los Reyes La Paz, México.- Antorcha en Los Reyes La Paz en coordinación con la delegación y el Copaci, repararon y colocaron nuevas luminarias para alumbrar la plaza cívica de la colonia El Salado, embellecer y dar mejores condiciones de seguridad a los vecinos que caminan por el parque y la plaza.



La delegación y el Copaci de la colonia El Saldo, ante el alarmante aumento de la inseguridad, habían solicitado al gobierno municipal la reparación de las luminarias en la comunidad, sin embargo, la petición no ha sido atendida.



Gracias a la gestión de Antorcha se consiguieron las luminarias necesarias para iluminar más la plaza cívica y brindar mejores condiciones de seguridad para las familias que transitan muy noche o muy temprano.



Esta es la segunda ocasión que Antorcha y la delegación logran iluminar la colonia El Salado, tanto la plaza principal como vialidades importantes de la comunidad. Además, la delación y el Copaci mantienen en contante manteamiento las luminarias, pues el gobierno municipal se niega a hacerlo.



’El gobierno de Olga Medina es incapaz para resolver peticiones de la población. No brinda seguridad y no realiza acciones que mejoren las condiciones para que las familias se sientan un poco más seguras. Si no ayuda que no perjudique’, declaró el delgado Villo, de El Salado.





