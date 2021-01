En Los Reyes La Paz, Fernando González desea feliz navidad y un próspero año 2021 a las familias

La Paz, México.- Fernando González, dirigente social en el municipio de Los Reyes La Paz, desea que las familias del municipio pasen una feliz navidad y tengan un próspero año 2021; exhortó a que las familias mexiquenses festejen las fiestas decembrinas sin salir de casa, disfrutando y cuidando a su familia y vecinos.



’Este 2020 ha sido muy difícil para todos, tal vez el año más difícil de las últimas décadas. La Pandemia, los malos gobiernos y la crisis económica, han lastimado profundamente la estabilidad familiar. Algunos familiares y amigos ya no están con nosotros, pero los que nos quedamos debemos cuidarnos y seguir adelante’, comentó Fernando González.



El dirigente social también les recordó a las familias pacenses que la crisis sanitaria en México es grave, el semáforo epidemiológico de la ciudad de México y del Estado de México está en rojo, los hospitales están saturados y el gobierno federal, rebasado por la pandemia.



’Sé que estas fechas son importantes para unir a las familias, sobre todo a las que, como en muchos casos de familias de Los Reyes La Paz, no viven en este Estado. Muchos ocupan estas fechas para ir a visitar a sus familiares, pero, por este año eso no es conveniente. Si nos cuidamos todos ahora, pronto volveremos a estar juntos’, dijo Fernando González.



Fernando González, invitó que toda la población respete las medidas sanitarias en esta temporada y de ser posible que no salgan de sus casas. ’Muchas familias viven al día y no salen por gusto, salen por necesidad, por favor, utilicen cubrebocas y gel antibacterial’, finalizó el dirigente social de Los Reyes La Paz.